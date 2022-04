Gigi D’Alessio è un cantante di Napoli classe 1967. Senza ombra di dubbio, si tratta di uno dei nomi più conosciuti nel mondo dello spettacolo e della musica italiana. Non solo per la sua vita privata che, volente o nolente, è spesso sotto le luci dei riflettori (con il cantante che è diventato da poco papà per la quinta volta), ma soprattutto per il suo talento che lo ha portato a diventare uno dei cantanti più amati nel nostro paese, ma anche in Sud America.

Voce di brani di successo mondiale come Mon Amour, Como Suena el Corazon, Non Dirgli Mai, Insieme a Lei ed Un Nuovo Bacio per citarne alcuni, nonostante la giovane età ha già raggiunto un importante traguardo nella sua carriera: i primi 30 anni della sua vita professionale. Ed ovviamente poteva non festeggiare questo evento insieme ai suoi fan? E dove se non nella sua città natale? Prendete nota, il 17 giugno a Napoli, precisamente in Piazza del Plebiscito, andrà in onda il suo concerto Uno come te – Trent’anni insieme con il cantante che sarà accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino. L’evento sarà prodotto da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre ed i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di domani nei circuiti di vendita abituali.

Il cantante Gigi D’Alessio

Inutile dirlo, ci si aspetta il sold out per questo importante evento. Sarà la giusta occasione per rivedere live Gigi D’Alessio dopo due anni di stop a causa della pandemia, ma soprattutto per festeggiare con lui i suoi 30 anni di carriera cantando i suoi successi da quelli più datati ai più recenti. Ma spazio anche alla sua carriera televisiva con la partecipazione di amici e di colleghi che saranno presenti sul palco al suo fianco. Non mancheranno momenti emozionanti come quando il cantante parlerà a cuore aperto e racconterà i momenti più difficili sia della sua carriera sia della sua vita privata e ci dimostrerà che spesso siamo portati a pensare che un artista abbia una vita sempre rosa e fiori, ma così non è.

E tu sarai tra i fortunati che assisteranno al concerto Uno come te – Trent’anni insieme? Quale canzone di Gigi D’Alessio preferisci? Ti aspettiamo nei commenti!