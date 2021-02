Gigi D’Alessio è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano anche grazie al suo carattere ed al suo essere sempre solare e positivo. Protagonista di importanti singoli di successo come Non dirgli mai (2000), Tu che ne sai (2001), Quanti amori (2004), Vita (2010), Una lunga sera (2014), La prima stella (2017), Quanto amore si dà (2019), Buongiorno (2020) per citarne alcuni.

Nato a Napoli, classe 1967, ha da poco compiuto 54 anni e proprio in occasione del suo compleanno ha voluto invertire i ruoli ed è stato lui a fare un regalo ai suoi fan. Dopo aver pubblicato un album con le cover di alcuni dei suoi pezzi più famosi, ha deciso di tornare sulle scene musicali in modo inedito con un singolo dal titolo Guagliune.

Il cantante Gigi D’Alessio

In radio da domani, venerdì 26 febbraio, il brano lo vede duettare insieme ad alcuni nomi della musica trap partenopea come Enzo Dong, Lele Blade, Ivan Granatino e Samurai Jay. A prima vista sembrerebbe una collaborazione azzardata con due mondi musicali differenti, ma così non è, come lo stesso Gigi D’Alessio ha rivelato a FanPage:

“Io in loro rivedo me, al di là del suono della batteria, per entrare nella parte tecnica, il concetto è che sono ragazzi nati nei quartieri popolari e scrivono quello che vedono. Molti della mia generazione e del mio genere, il pop, visto il grande successo che hanno questi ragazzi li guardano anche un pò con la puzza sotto il naso: sono tutti preconcetti che ho subito anche io”.

La canzone Guagliune si rivolge a tutti quei ragazzi che si sono ritrovati uniti da un linguaggio universale e da un destino comune che affonda le radici nelle periferie di una grande città.

Ed a voi piace Gigi D’Alessio? Cosa ne pensate di questa inedita collaborazione? Fatecelo sapere nei commenti! Vi aspettiamo!