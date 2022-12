Ginny e Georgia è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix ad inizio 2021. Creata da Sarah Lambert, al momento ha all’attivo una prima stagione formata da dieci episodi e narra le avventure di mamma Georgia e della sua famiglia, i figli Ginny ed Austin che iniziano una nuova vita a Nord dopo l’ennesimo trasloco.

Un ottimo riscontro da parte del pubblico: è sufficiente pensare che ha ottenuto oltre 52 milioni di streaming nelle prime quattro settimane della sua pubblicazione. Per questo motivo, già ad aprile, si è deciso di rinnovarla per una seconda stagione. Nata sulla falsa riga di Una mamma per amica, nella seconda stagione troveremo altri dieci episodi ed anche nel cast troveremo sempre Brianne Howey nei panni di Georgia, Antonia Gentry in quelli di Ginny e Jennifer Robertson in quelli di Ellen Baker. E finalmente ci siamo. Le riprese della seconda stagione sono iniziate lo scorso anno, ma i tempi sono stati rallentati a causa di diversi motivi. Ginny e Georgia 2 farà il suo debutto su Netflix il 5 gennaio. Nel frattempo, però, è uscito il trailer ufficiale rilasciato da Netflix. Mi raccomando, se non avete ancora avuto modo di vedere la serie tv non andate avanti nella lettura di questo articolo per evitare possibili spoiler.

La prima stagione di Ginny e Georgia si è conclusa con la ragazza che aveva scoperto tutta la verità sulla mamma, ovvero che Georgia aveva ucciso il marito Kenny poiché quest’ultimo aveva abusato della figlia. Nel secondo capitolo troveremo, all’inizio, Ginny ed il fratello Austin a casa di Zion, mentre Georgia, a seguito della lite con i figli, si consola in compagnia di Paul ed afferma di non sentire la mancanza dei figli. Nonostante tutto, Ginny vuole lasciarsi il passato alle spalle e cercare di riallacciare i rapporti con la madre perché da sempre le due sono unite da un bel rapporto e sono molto complici proprio come sorelle e non come madre e figlia. Nel trailer Ginny afferma che:

Ginny e Georgia, la serie tv su Netflix

“Finalmente capisco perché Georgia corre sempre. Non so come faccia, comportarsi come se tutto fosse normale, ma in realtà non posso fare a meno di pensare che è tutto sbagliato”.

Tuttavia, il passato di Georgia tornerà in modo prepotente ad essere protagonista della sua vita e quindi il rapporto con la figlia è destinato ad incrinarsi soprattutto con l’arrivo di un ex fidanzato di Georgia, interpretato da Aaron Ashmore, e che Austin chiama papà. Tensioni, dubbi, amori, incertezze non mancheranno in questo secondo capitolo di Ginny e Georgia: bisogna solo avere ancora un po’ di pazienza ed il 5 gennaio finalmente tutti i dubbi verranno risolti.

E tu hai già visto Ginny e Georgia? Da questo secondo capitolo cosa ti aspetti in modo particolare?