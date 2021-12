Ginny e Georgia è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix ad inizio anno. Creata da Sarah Lambert, al momento ha all’attivo una prima stagione formata da dieci episodi e narra le avventure di mamma Georgia e della sua famiglia, i figli Ginny ed Austin che iniziano una nuova vita a Nord dopo l’ennesimo trasloco.

Un ottimo riscontro da parte del pubblico: è sufficiente pensare che ha ottenuto oltre 52 milioni di streaming nelle prime quattro settimane della sua pubblicazione. Per questo motivo, già ad aprile, si è deciso di rinnovarla per una seconda stagione. Nata sulla falsa riga di Una mamma per amica, nella seconda stagione troveremo altri dieci episodi ed anche nel cast troveremo sempre Brianne Howey nei panni di Georgia, Antonia Gentry in quelli di Ginny e Jennifer Robertson in quelli di Ellen Baker. E per chi si chiedesse a che punto siamo con il seguito, finalmente arrivano le prime novità direttamente dal set di Ginny e Georgia a Toronto, in Canada.

Le attrici di Ginny e Georgia

Le riprese erano attese per il mese di settembre e sono iniziate con due mesi di ritardo poiché il primo ciak si è tenuto lo scorso 30 novembre, ma purtroppo visto il periodo di pandemia che stiamo vivendo il ritardo sulla tabella di marcia è diventata la normalità. Le riprese andranno avanti per circa sei mesi e la nuova stagione di Ginny e Georgia farà il suo debutto su Netflix a metà del 2022. Non ci resta altro che aspettare e vedere le sorprese che ci riserverà il nuovo capitolo di questa serie tv molto amata. Inoltre, la prima stagione ci ha lasciato con un finale aperto con Ginny ed Austin che sono scappati lontani dalla mamma dopo aver scoperto che la morte di suo marito è stata causata da un possibile omicidio compiuto proprio da Georgia per vendicarsi delle moleste attenzioni dell’uomo verso Ginny e per ottenere il suo patrimonio.

E tu hai seguito la prima stagione di Ginny e Georgia? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!