Gionata Ruggeri, meglio noto come Gionnyscandal, è un rapper di Pisticci classe 1991. In attività dal 2009, con il passare del tempo è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della musica italiana con brani come Solo te e me, Per sempre, Sei Così Bella, Ti Amo Ti Odio, Disastro e 712 per citarne alcuni che in poco tempo sono diventati dei brani di successo.

Ed oggi Gionnyscandal è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 novembre, esce il suo nuovo singolo dal titolo Rock Star che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non è da solo perché duetta con Giordie, artista classe 1995 la cui musica è influenzata dalla wave pop pink degli anni ’90.

Il rapper Gionnyscandal

Il significato di Rock Star

Rock Star, il nuovo singolo di Gionnyscandal e Giordie, è un brano emo trap che è una sorta di viaggio tra vari argomenti importanti come la depressione (vissuta in prima persona da Giordie durante la sua adolescenza). Non mancano i “marchi di fabbrica” dei due artisti come la famosa chitarra distorta.

Gionnyscandal, nel frattempo, ha rilasciato un’intervista a cuore aperto a Vanity Fair dove ha rivelato che, nei momenti più difficili, a dargli la forza di sorridere sono i suoi gatti (che li considera come dei figli) ed il ricordo di sua nonna che è stata la persona più importante della sua vita e non avrebbe mai voluto che gli succedesse qualcosa di male. E’ consapevole del fatto di aver fatto dei gesti estremi in passato, ma ora è pronto per riprendere in mano la sua vita e diventarne il protagonista sia nella sua carriera sia nella vita di tutti i giorni.

E tu sei un fan di Gionnyscandal? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Rock Star? Ti aspettiamo nei commenti!