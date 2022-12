Gionata Ruggeri, meglio noto come Gionnyscandal, è un rapper di Pisticci classe 1991. In attività dal 2009, con il passare del tempo è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della musica italiana con brani come Solo te e me, Per sempre, Sei Così Bella, Ti Amo Ti Odio, Disastro per citarne alcuni che in poco tempo sono diventati dei brani di successo.

Ed oggi Gionnyscandal torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo 712 che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Una canzone che, magari, viene spontaneo pensare possa essere leggera e da cantare in modo spensierato, ma in realtà non è così e nasconde un episodio davvero importante e triste della vita del rapper.

Il significato di 712

712, il nuovo singolo di Gionnyscandal, apre una ferita profonda vissuta dal rapper. È il ragazzo stesso a raccontare il suo significato:

Gionnyscandal nel letto d’ospedale con il braccialetto 712

“L’anno scorso ho provato a fare un brutto gesto, mi hanno salvato la vita per un pelo e tutti i miei fan mi sono stati vicini dandomi tutta la forza di cui avevo bisogno per rialzarmi. In ospedale quando mi sono svegliato avevo al polso un braccialetto, il numero 712. Sono tornato a casa ed ho sentito l’urgenza di scrivere un pezzo su cosa mi è successo, è arrivato il momento di farvelo sentire”.

Purtroppo sappiamo come Gionnyscandal non abbia sempre avuto una vita semplice tanto che è arrivato a fare un gesto estremo. Per fortuna gli è andata bene ed è riuscito a salvarsi, ma vuole che tutto questo non resti vano e vuole farsi portavoce per tutte quelle persone che, magari, si trovano nella sua stessa situazione. Vuole essere la loro ancora di salvezza. Da qui anche la decisione di far uscire il singolo a solo due giorni da Natale: spesso si è portati a pensare che Natale sia un periodo di gioia e di felicità, ma in realtà non è per tutti così (come canta anche Francesco Gabbani in Natale Tanto Vale). Ci sono persone che soffrono e magari nella loro solitudine possono essere portate a pensare di fare un gesto estremo. Da qui la decisione di Gionnyscandal di raccontare in canzone la sua storia e di portare un po’ di speranza nella loro vita.

