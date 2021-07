Un nuovo singolo per Giordana Angi, che da oggi è in rotazione radiofonica con la canzone Farfalle Colorate. Il brano, estratto dall’album Mi Muovo, segue il successo di Tuttapposto fatta in collaborazione con Loredana Bertè, e riporta la Angi verso il suo stile iniziale.

Farfalle Colorate infatti si presenta come una ballad dal sound rock, molto emozionante, che ha un ritornello di quelli da cantare a squarciagola in uno stadio.

Pubblicato oggi anche il video ufficiale, che mostra la cantante, insieme ai membri della sua band, in una location incontaminata, con i piedi nell’acqua di un torrente e con alle spalle un’imponente cascata. Una clip molto semplice, diretta da Jacopo Marchini, che riempie gli occhi grazie alla bellezza della natura, in contrasto con gli abiti dai colori sgargianti indossati dalla Angi.

Il significato del testo di Farfalle Colorate

Con Farfalle Colorate, Giordana Angi scende ancora più a fondo nella lettura della sua anima, parlando di un momento traumatico, uno come tanti che ci troviamo affrontare nella vita, che colpisce come un forte pugno nello stomaco, e ci fa stare male. Come infatti si può sentire dal testo:

Ma questa sera è come un pugno allo stomaco

E le farfalle colorate che vomito

Vivono un giorno soltanto

Si godono il vento

E voglio provare a restare per sempre così dal testo di Farfalle Colorate

Le Farfalle Colorate ricordano le famose “farfalle nello stomaco” di quando ci si innamora, ma che vengono buttate fuori nonostante la voglia di mantenerle vive nel ricordo e nella propria anima.

Farfalle Colorate fa parte di un album di grande crescita per Giordana Angi, che ha voluto raccontare così il suo disco Mi Muovo uscito lo scorso maggio:

È un disco nato per spostarsi verso nuovi orizzonti e abbracciare l’idea di un cambiamento continuo. A marzo 2020, quando il mondo si è fermato, sono potuta scendere da un treno che andava troppo veloce per poter immergermi nella calma della mia casa. Sono cambiata radicalmente. La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un’evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e perché. Giordana Angi

Nonostante la sua giovane età, Giordana Angi è una delle voci più belle e originali del panorama musicale italiano, lo conferma il fatto che si è già guadagnata un disco di Platino e due dischi d’Oro.

Ben presto potremo vedere la Angi anche live, con due importanti date fissate per il 16 dicembre 2021, quando Giordana si esibirà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 invece all’Atlantico di Roma.

E tu cosa ne pensi del video di Farfalle Colorate e del significato del testo di Giordana Angi? Lascia un commento per dire la tua.