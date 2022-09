Giordana Angi è una cantautrice italiana con cittadinanza francese, essendo nata a Vannes, classe 1994. E’ diventata famosa a livello nazionale nel 2018 quando si è classificata seconda ad Amici di Maria De Filippi. Da quel momento è iniziata per lei una carriera in ascesa con all’attivo brani di successo come Stringimi più forte, Voglio essere tua, Tuttapposto, Chiedo di non chiedere, Oltre Mare per citarne alcuni, mentre nel 2020 è salita sul palco dell’Ariston prendendo parte al Festival di Sanremo con la canzone Come mia madre classificandosi, però, solo ventesima.

Ed oggi Giordana Angi torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 settembre, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Un autunno fa che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il nuovo brano arriva a cinque mesi di distanza dall’ultimo singolo Le cose che non dico ed anticipa l’uscita di Questa fragile bellezza, il suo quarto album in studio atteso per il 28 ottobre. Come lei stessa ha annunciato sui social “Che il viaggio abbia inizio” ed il nuovo album è già disponibile in pre order e pre save. A tal proposito, Giordana Angi rivela che:

“Un album che ha per me il valore di un nome di battesimo, un album curato come ciò che di più prezioso possiedo e che sento rappresentarmi nella sua interezza. Le canzoni raccontano di una bellezza che non è quella dei vincenti, dei perfetti ma una bellezza che nasce dalle incomprensioni, dall’incomunicabilità, dalla solitudine, dal dolore e che, una volta compresa, diventa profonda consapevolezza. All’interno del cd fisico e impresso sul vinile, per ogni traccia, troverete dei pensieri/poesie che ho scritto durante la mia vita e che ho associato e rielaborato appositamente per ogni canzone. Sono molto legata a questi contenuti inediti. Questa novità l’ho voluta aggiungere per permettere, a chi acquista il disco fisico che è ormai un oggetto più da arredamento che da ascolto, di avere un contenuto in più per essere vicino alle mie canzoni e alla loro natura. Ho inoltre ideato uno spettacolo che ho voluto mettere in piedi per poter raccontarvi dal vivo, attraverso atmosfere di musica e parole, cosa significa per me Questa fragile bellezza”.

Primo piano della cantante Giordana Angi

Il significato di Un autunno fa

Un autunno fa, il nuovo singolo di Giordana Angi, è una ballata emozionante e molto profonda in grado di arrivare dritta al cuore degli ascoltatori e di farli emozionare. Una ballad dal sapore tipicamente autunnale e perfetta per il periodo che ci accingiamo a vivere. La cantante afferma che:

“Un autunno fa la percepisco come una ballata struggente dalle sonorità essenziali, in cui ho eliminato il superfluo lasciando ciò che per me conta davvero, con l’obiettivo di descrivere e immortalare l’emozione di un momento”.

E tu sei un fan di Giordana Angi? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Un autunno fa? Ti aspettiamo nei commenti!