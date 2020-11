La cantautrice Giordana Angi torna con un nuovo singolo, “Siccome Sei”

Ha annunciato che sarebbe tornata alle origini Giordana Angi, ed è esattamente quello che ha fatto con il nuovo singolo “Siccome Sei“. Un brano scritto per la musica e dedicato al suo legame con essa.

Lo ha spiegato proprio la giovane all’annuncio della sua uscita. “Sono cresciuta con la musica, la penna in mano che, pur essendo piccola, mi ha sempre presa in braccio. Mi sta vicino. Le ho dato un corpo, una faccia ed ho giocato al gioco dei contrari“.

È esattamente quello che ha fatto scrivendo un testo fatto di similitudini e metafore nel tentativo di dare una forma all’amore provato. “Ma siccome sei voce io sono silenzio / Siccome sei pace io sono l’inferno / E tutta la pazienza ad imparare come è fatta una carezza / E siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te“.

Copertina Siccome Sei di Giordana Angi

Un brano di forte impatto emotivo e che colpisce già al primo ascolto. Giordana ha sempre saputo come esprimersi attraverso le canzoni, il pubblico ha imparato a conoscerla proprio grazie a questa sua dote. Dopo aver aiutato a scrivere brani di successo per illustri artisti italiani, nel 2018 approda nel talent di Amici di Maria De Filippi arrivando in finale e posizionandosi al secondo posto.

Il singolo di lancio del suo primo EP, “Casa“, è ancora oggi uno dei pezzi che il pubblico ama e non smette di voler ascoltare. Con “Siccome Sei” e il precedente singolo “Amami adesso” la cantautrice ha aperto la strada al suo nuovo progetto discografico, il terzo.

In un periodo in cui la musica è parte della cura allo stesso tempo soffre la condizione della propria industria, difficile da gestire, Giordana ha voluto mettere nero su bianco cosa significhi per lei. “Ho avuto cura di ogni piccolo dettaglio, dal testo alla musica, dalla produzione al video“, ha affermato. Un lavoro durato mesi solo per poter rendere al meglio un sentimento molto forte, quello che la lega a quest’arte.

Giordana è riuscita ancora una volta a toccare corde invisibili e a trasmettere intense sensazioni. Voi avete già avuto modo di ascoltarla? Cosa ne pensate?

Testo di Siccome Sei di Giordana Angi

[Verso 1]

Se tu fossi mare io sarei

acqua, fiume, sale io sarei

se tu fossi luna io sarei

marea

se tu fossi Dio

io sarei peccato

perdonami

se tu fossi vizio

io sarei

vergogna

[Ritornello]

Ma siccome sei corpo io sono la pelle

siccome sei bocca io sono innocente

e lacrime e paure disegnate tra le linee delle mani

ma siccome sei voce io sono silenzio

siccome sei pace io sono l’inferno

e tutta la pazienza ad imparare come è fatta una carezza

e siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te

[Verso 2]

Se tu fossi sbaglio io sarei

rimedio e comprensione io sarei

se tu fossi spazio io sarei

ordine

se tu fossi padre

io sarei principio

perdonami

se tu fossi voglia io sarei

piacere

[Ritornello]

Ma siccome sei corpo io sono la pelle

siccome sei bocca io sono innocente

e lacrime e paure disegnate tra le linee delle mani

ma siccome sei voce io sono silenzio

siccome sei pace io sono l’inferno

e tutta la pazienza ad imparare come è fatta una carezza

e siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te

[Bridge]

E se tu fossi pane io sarei la fame

e se tu fossi tempo io sarei l’attesa

l’impegno e la costanza di imparare a costruire una promessa

[Outro]

Ma siccome sei adesso

io voglio soltanto

restare con te