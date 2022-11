Sono passati già sei anni da quando Giorgia, celeberrima artista romana, ha rilasciato il suo ultimo album intitolato “Oro Nero“, che ben presto ha ottenuto la meritata certificazione di Doppio Platino.

Oggi, venerdì 4 novembre 2022, la cantante è tornata a calcare lo scenario musicale con un nuovissimo singolo, “Normale“, il quale anticipa l’uscita – priva attualmente ancora di una data fissa – del suo prossimo album di inediti.

Il brano, prodotto da Big Fish, ha alle spalle due artisti molto apprezzati del panorama italiano: è stato infatti scritto e arrangiato da Mahmood e Dario Fini.

Significato della canzone

“Normale” è un’intensa canzone a metà tra il pop e l’urban che, per riprendere il titolo, riflette sul significato del termine “normale“, in un mondo in cui le relazioni sociali si basano su meri stereotipi e la cognizione di sè viene prima filtrata attraverso gli occhi e l’opinione altrui.

Questo brano è tuttavia anche il melanconico struggimento per un amore (“Vorrei dirti vieni da me, non ne sono capace“, “Prova a dirlo un po’ più piano che siamo stanchi di fingere“).

Su Youtube è disponibile un cortometraggio – pubblicato oggi alle 14 – che costituisce lo sfondo della canzone. In esso, si vede la stessa Giorgia che chiede agli ignari passanti delle vie romane cosa rappresenti per loro il concetto di normalità: ne deriva una pluralità di risposte diverse, che ancora una volta sottolineano quanto, in questo ambito, non ci sia nulla di universalmente valido. Il cortometraggio è stato diretto da Rocco Papaleo.

Testo della canzone

Cosa è normale per te, oggi forse le offese

ordinare un caffè, aspettar fine mese

da un po’ io negli occhi tuoi vedo un falò

che brucia da sé, brucia da mesi

Poi mi chiedi perché non ho voglia di dire

ciò che tengo per me è solo un’opinione

da qua sembra inutile pregare ma

spero di essere me stessa per sempre, per sempre

Forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

Noia sopra queste riviste

esco per non essere triste

correrò sotto ‘sto temporale

anche un abbraccio può farmi male

dimmi che cosa vuol dir normale

per te

Vorrei dirti vieni da me

non ne sono capace

è sbagliato per te annullar le difese

da qua mi sembrava quasi un anno fa

quando fuori si guardava la neve, la neve

Forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

Forse è normale anche quando

vedi la mia rabbia crescere

prova a dirlo un po’ più piano

che siamo stanchi di fingere

vorrei capire se vorresti pure te

capire che normale non è un limite

Forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

Noia sopra queste riviste

esco per non essere triste

correrò sotto ‘sto temporale

anche un abbraccio può farmi male

dimmi che cosa vuol dir normale.

–

