Dopo il grande successo di Pastello Bianco, i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo singolo, intitolato Giovani Wannabe disponibile su tutte le migliori piattaforme per lo streaming digitale e in alta rotazione radiofonica.

Il brano della band italiana, nata a Bergamo nel 2010 e diventata famosa con la partecipazione a Sanremo 2020, è stato pubblicato oggi sotto la supervisione di Columbia Records Italy/Sony Music Italy,

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, insieme al resto della band formata da Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, hanno svelato sui social non solo la cover del singolo che raffigura un dinosauro, ma anche alcune curiosità sulla canzone, che sarebbe stata a tutti gli effetti composta sulla strada e pensata per essere cantata durante i viaggi.

Significato di “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

Al centro della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari c’è il tema del viaggio, metafora della vita che nonostante sia complicata riserva tantissime sorprese.

Il nuovo singolo della band parla di giovani perché è quello che i cantanti stessi sono e sentono di essere, anche se il significato non è riferito all’età anagrafica, ma si riferisce di più alla “fame” e voglia di vivere. La persona giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo e di scoprire cosa lo aspetta.

Il termine “Wannabe” invece è preso in prestito dall’inglese e generalmente ha un’accezione negativa ma, in questo caso, si attua una riappropriazione culturale e gli si da una connotazione positiva, perché in un mondo in cui è difficile trovare un posto essere dei wannabe ci fa immaginare di poter diventare quello che vogliamo.

All’interno di Giovani Wannabe ci sono importanti citazioni legate ad uno dei più grandi idoli musicali del mondo, Jimi Hendrix, che a detta degli artisti, incarna alla perfezione quel tipo di giovinezza selvaggia, veloce e spericolata di cui si parla proprio nel nuovo brano.

Nel testo della canzone viene ripetuta più volte questa frase: “Le autostrade che portano al mare” che racchiude il significato del singolo, le autostrade rappresentano dei viaggi duri, lunghi e polverosi che però alla fine ti portano nel migliore dei posti.

Il testo di “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

Nel cuore hai solamente foto di paesaggi

E non c’è posto per le tue foto con me

In auto dormi ed io non riesco a non guardarti

Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guard rail

Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze

Tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel

Spaccami come Hendrix con la Stratocaster

Fai uscire le mie ansie, ma non chiedi il cachet

Sulle tue gambe ho letto il senso della vita

Dimentica la Bibbia o le pagine di Freud

È meglio se restiamo amici come prima

Ma poi facciam mattina per parlare di noi

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi, basta sia lontano da me

Nel feed hai solamente foto di paesaggi

E forse è perché sei un paesaggio pure tu

E con i piedi mi disegni i dinosauri

Sopra il vetro dell’Audi non la pulirò più

E do il tuo nome a un uragano tropicale

Ogni telegiornale poi parlerà di te

Sai che si nasce soli e si muore solisti

Ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band e

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi

Con te inizia la Belle Époque, che tempismo: o’clock

Bel teppismo black bloc che c’hai

Sei la storia, Marc Bloch, un momento amarcord

Dai, scambiamoci tutti i guai

Come Jack on the rock dammi un viaggio on the road

Posti che non hai visto mai

Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di Spock

Lasci il segno dovunque vai

Noi siamo giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Ti dedico le autostrade che portano al mare

Giovani wannabe (Oh-oh oh-oh)

Figli dei fiori del male, guerre lontane, noi

Sopravvissuti anche alla fine della storia

Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang (Eh eh)

Sul viso leggi il mio passato come Dorian

Portami dove vuoi basta sia lontano da me

