Prima volta al Festival di Sanremo per Giovanni Truppi, cantautore napoletano e grande esponente dell’indie rock nostrano che gareggerà con la canzone Tuo padre, mia madre, Lucia.

Forse non tutti conoscono Giovanni Truppi, musicista polistrumentista e cantante che ha avuto ed ha un riscontro di pubblico più di nicchia, ma che ugualmente porta in alto la musica italiana. Vera e propria “scommessa” di Amadeus, in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo, che con Truppi vuole portare qualcosa di più complesso ricercato nella competizione canora.

Inizialmente parte di un gruppo rock, prende la strada della carriera solista nel 2004 con il singolo La Zzzanzara. Ma il successo arriva più tardi, quando inizia a conquistarsi critica e pubblico con gli album C’è un me dentro di me, Il mondo è come te lo metti in testa e Giovanni Truppi.

Per la prima volta sul palco dell’Ariston, Giovanni Truppi presenta una canzone che, già nel titolo, appare molto singolare. Ma vediamo più nel dettaglio, qual è il significato del testo.

Il significato del testo di Tuo padre, mia madre, Lucia di Giovanni Truppi

Un testo dalla metrica molto particolare per Tuo padre, mia madre, Lucia, una canzone che racconta una storia d’amore con i suoi alti e bassi, una storia d’amore che però, diventa l’unica cosa importante.

All’inizio del brano il cantante racconta la prima volta che ha visto la persona amata, e si aggrappa a quel ricordo, così bello e particolare, per superare anche i momenti più brutti, i litigi e le piccole incomprensioni quotidiane, questo perché, come recita lo stesso testo:

E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

Ascolteranno queste parole

Si chiederanno, come mi chiedo anch’io, se questo è un amore

Risponderò come rispondo anche a me

Che

Amarti è credere che

Che quello che sarò sarà con te. dal testo di Tuo padre, mia madre, Lucia

Insomma, una dichiarazione bellissima: affermare che non si può immaginare nessun futuro senza la persona amata accanto a sé.

Un testo davvero bellissimo, e per niente banale. E tu cosa ne pensi? Ti piace la canzone di Giovanni Truppi al Festival di Sanremo 2022? Lascia un commento per dire la tua.