Se amate la verve e la genialià di Tina Fey (Notte folle a Manhattan, This Is Where I Leave You, Unbreakable Kimmy Schmidt), brillantissima sceneggiatrice, autrice e attrice nota soprattutto per il suo ruolo nel Saturday Night Live nel 2000, non potete perdervi la serie Girls5eva.

Adesso la serie è stata rinnovata da Peacock! Infatti il servizio di video in streaming ha annunciato con un divertente e poco sobrio video la conferma della musical comedy di Tina Fey e Robert Carlock per una seconda stagione. Una scelta di tutto rispetto, visto che è trascorso appena un mese dal debutto del ciclo inaugurale dello show.

Girls5eva è un divertente musical alla cui sceneggiatura ha collaborato per l’appunto anche la Fey, che ha come protagoniste le estrose attrici/cantanti Sara Bareilles (Le pazze avventure di Bucket e Skinner, Jesus Christ Superstar Live in Concert, presentatrice del Tony Award edizione 73^), Renée Elise Goldsberry (Il mistero della casa del tempo, The Good Wife, Altered Carbon), Paula Pell (Saturday Night Live, Bridesmaids, Parks and Recreation) e Busy Philipps (La verità è che non gli piaci abbastanza, Regali da uno sconosciuto – The Gift, Non fidarti della str**** dell’interno 23) che vestoni i panni di quattro amiche che fanno parte di ciò che rimane di un girl band che negli anni ’90.

La loro carriera, che ha raggiunto il massimo grazie a una hit che solo per un breve periodo ha raggiunto brevemente la popolarità, è praticamente stata stroncata sul nascere, ma loro non si sono mai date per vinte. Dopo la morte in un incidente del quinto membro del gruppo, infatti, e dopo che il loro vecchio singolo di successo viene campionato da un giovane rapper, le “ragazze” si riuniscono nel tentativo di rilanciare la loro carriera musicale.

Cosa accadrà nella seconda stagione di Girls5eva?

Nella seconda stagione dello show ritroveremo le quattro protagoniste: Sara Bareilles nei panni di Dawn, l’autoproclamata chill di Girls5eva, che ora lavora nel ristorante italiano di suo fratello e ha un figlio con suo marito con il quale va d’amore e d’accordo. Poi abbiamo Busy Philipps nei panni di Summer, l’autoproclamatasi bomba sexy ddel gruppo, che ora è sposata ma è tristemente trascurata dal marito e vive in una villa costosa con sua figlia Stevia. Paula Pell, invece, è Gloria, colei che tra tutte le ragazze più spinge per riaffermare il gruppo e che nella vita è una dentista ed è divorziata dalla moglie. E, infine, Renée Elise Goldsberry nei panni di Wickie, l’autoproclamatasi donna più selvaggia delle quattro, che finge di avere una vita affascinante ma riesce a malapena a cavarsela come impiegata aeroportuale.

La stagione iniziale dello show, vede i pervicaci tentativi delle quattro donne di rimettersi a cantare e di riunirsi dopo quasi trent’anni per provare a ottenere una seconda chance nel mondo della musica, nonostante la loro vita le abbia portate distanti dai riflettori e dalle sale di incisione. La seconda stagione, quindi, dovrebbe farci capire se i loro tentativi hanno portato a qualche risultato concreto. Lisa Katz, la presidente degli sceneggiati di NBCUniversal Television e Streaming, si è detta molto felice di questo rinnovo, pensiero ribadito anche in un comunicato ufficiale:

“Siamo davvero felici di continuare Girls5eva insieme con questo gruppo di attori e produttori di incredibile talento. Era difficile non notare la platea di appassionati nata immediatamente dopo il lancio della serie. Questa ambiziosa storia sulle seconde possibilità è piena di sentimento e amicizia, perfettamente miscelati con canzoni orecchiabili e umorismo, portata alla vita da un cast eccezionalmente versatile. Non vediamo l’ora di seguire il viaggio di questo gruppo mentre continua a suonare le note giuste”.

La trama della prima stagione di Girls5eva

Se avete perso la prima stagione di questo esilarante show, che può essere tranquillamente considerato un vero e proprio musical, vi consigliamo di recuperarla appena possibile! Girls5eva è una serie televisiva americana creata da Meredith Scardino, nel cui team di produzione ci sono, come già detto, Tina Fey, Jeff Richmond, Robert Carlock, David Miner ed Eric Gurian.

La divertentissima e ironica prima stagione della serie è stata trasmessa in anteprima il 6 maggio 2021 su Peacock. Nel giugno 2021, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.[1] Un gruppo di ragazze degli anni ’90 che è riuscito a segnare solo un successo ha una possibilità inaspettata di tornare quando la loro canzone viene campionata da un rapper emergente

Siete felici per il rinnovo di Girls5Eva? Conoscevate già la serie, oppure non l’avevate mai sentita nominare prima di oggi? Lasciateci un commento con il vostro parere!