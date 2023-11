Ieri, giovedì 9 novembre 2023, è uscito il film tutto italiano “Il meglio di te“, diretto da Fabrizio Maria Cortese e con protagonisti Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta.

A far da padrona della colonna sonora del lungometraggio c’è senza dubbio la canzone omonima scritta e cantata da Giusy Ferreri, la quale si è definita molto contenta di aver avuto questa possibilità.

Per riportare le sue parole in merito, infatti: “Con grande orgoglio ho risposto alla richiesta di Fabrizio Maria Cortese di realizzare un brano per il suo nuovo film. Ringrazio per la profonda ispirazione che mi è arrivata sin dalla prima lettura del copione, il quale ha acceso in me qualcosa che non sempre è facile comunicare.“

Il brano arriva sulla scia del successo dell’ultimo album della cantautrice siciliana, “Cortometraggi“, rilasciato il 18 febbraio dell’anno scorso.

Ma di cosa parla la sua canzone “Il meglio di te“? Scopriamone subito qui di seguito il significato del testo.

Significato de “Il meglio di te”

\Questo brano parla di una storia d’amore che, nonostante a volte affronti momenti difficili in cui vicendevolmente i partner coinvolti danno il peggio di loro stessi, continua comunque a brillare, a stupire, ad esistere.

Testo della canzone

Nonostante tutto non ho mai smesso di amarti ciecamente

Te lo dico solo adesso

Sempre in contrasto con l’orgoglio che ormai non conta più

Se il vento traccia mutamenti, noi pronti a calpestarli

Ma tu lo senti che ho fatto spazio dentro di me?

Soltanto al meglio, al meglio di te

E il meglio di te cos’è?

Che nonostante tutto non hai mai smesso di stupirmi e regalarmi il meglio di te

Che ci crediamo ancora in quel sogno

E cosa sarebbe giusto per noi

Così imperfetti e altalenanti

Capaci di darci talvolta anche il peggio di noi

Ma ho fatto spazio dеntro di me

Soltanto al meglio, al meglio di tе

Che ho fatto spazio qui dentro di me

Soltanto al meglio, al meglio di te

E il meglio di te dov’è?