Dopo cinque anni di assenza dal palco dell’Ariston, Giusy Ferreri torna al Festival di Sanremo 2022, con una canzone dal titolo Miele. Scoperta grazie al talent X Factor, Giusy Ferreri ha presto cavalcato le vette del successo grazie all’album Gaetana e in particolar modo grazie al singolo Non ti scordar mai di me.

Al Festival di Sanremo è stata presente nelle edizioni del 2011, 2014 e 2017 con le canzoni Il mare immenso, Ti porto a cena con me e Fa talmente male.

Negli ultimi anni Giusy Ferreri è invece diventata una delle regine delle hit estive grazie a brani come Amore & Capoeira o il più recente Shimmy shimmy, della scorsa estate, e proprio per questo il suo ritorno a Sanremo ci rende davvero curiosi e interessati. Come sarà la sua Miele?

Il significato della canzone Miele di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022

Come ben sappiamo, le canzoni in gara al Festival di Sanremo non possono essere pubblicate prima dell’inizio del Festival, però per fortuna abbiamo già disponibili i testi, resi noti proprio oggi, così come i primi pareri da parte dei giornalisti che hanno potuto ascoltare il brano in anteprima.

Per quel che riguarda Miele di Giusy Ferreri, sappiamo che c’è un ritorno ai temi dell’amore passionale, con una musica un po’ retrò e dal ritmo sospeso. La canzone è scritta da Davide Petrella, su musica di Takagi & Ketra e Federica Abbate. In alcuni punti il ritmo sembra richiamare quello orientaleggiante di Shimmy shimmy, e molto probabilmente il richiamo è voluto.

Leggendo il testo è abbastanza chiaro il significato: si parla di un amore che non è destinato a durare, che non essendo miele, lascerà dietro di sé una scia nostalgica e amara.

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è dal testo di Miele di Giusy Ferreri

Non ho idea di come possa andare per Giusy Ferreri questo Festival di Sanremo, ma la sensazione è che la canzone non porterà molta originalità con sé, restando un’occasione sprecata. Ma staremo a vedere…

