Giusy Ferreri è una cantante di Palermo classe 1979. Diventata famosa nel 2008 quando è arrivata seconda ad X Factor, da quel momento è stata la protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata ad ottenere diversi riconoscimenti come il Premio Lunezia, cinque Wind Music Awards ed il premio internazionale European Border Breakers Awards fino ad arrivare sul palco dell’Ariston per tre edizioni del Festival di Sanremo con Il mare immenso (2011), Ti porto a cena con me (2014) e Fa talmente male (2017) con la Ferreri è pronta a tornare a Sanremo per la quarta volta, il prossimo anno.

Tre record all’attivo: come cantante uscita da un talent show italiano ad aver venduto più copie nel mondo, come artista rimasta più a lungo alla numero uno della classifica dei singoli italiani e come unica artista italiana (insieme a Baby K) ad aver ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, ovvero grazie a Roma-Bangkok. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, non andata come sperava, oggi torna sulla scena musicale con un doppio appuntamento. Oggi, infatti, è uscito il suo sesto ed ultimo album dal titolo Cortometraggi che è stato anticipato dal singolo Qualsiasi amore da oggi in rotazione alla radio e disponibile sulle piattaforme di streaming.

La cantante Giusy Ferreri

Il significato di Qualsiasi Amore

In Qualsiasi Amore troviamo il timbro di voce che, da sempre, contraddistingue Giusy Ferreri. La sua dolcezza che, quando necessario, diventa tenacia. Parla di un amore che non vuole passare, che ancora è presente nella mente e nella vita di una persona, come lei stessa canta “Non sei passato mai che mi tieni ancora come sempre su” con la voglia di andare oltre “E il tempo che abbiamo perso in silenzio lo metto da parte” e di riuscire a ricominciare “Ti saprò convincere, resta con me fintanto che la luce piove su strade bagnate, sopra di me il bene che mi dice sempre il tuo nome”. Fino ad arrivare al messaggio principale, ovvero che se c’è qualcuno che deve ancora convincere è sé stessa, come racconta durante un’intervista con Sky Tg24:

“È vero, sono una personalità fatta di tante contraddizioni, a volte sono io la prima a porre dubbi. Mi piace sviluppare il mio modo di essere con prospettive differenti e creo un grandissimo caos”.

E tu cosa ne pensi di Giusy Ferreri? Hai già ascoltato il nuovo singolo Qualsiasi Amore? Ti aspettiamo nei commenti!