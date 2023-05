Hanno accompagnato grandi e piccini con le loro canzoni indimenticabili, di quelle che non si può fare a meno (o meglio, non si dovrebbe fare a meno) di ascoltare almeno una volta nella vita.

Stiamo parlando degli Aerosmith, gruppo musicale nato ufficialmente nel 1970 in quel di Boston, formato da Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Brad Whitford e Tom Hamilton, autore di brani quali, per citarne solo alcuni tra i tanti, “I Don’t want to miss a thing“, “Come together” e “Sweet emotion“, che hanno rappresentato la colonna sonora di altrettanti film di successo.

Dopo 32 album pubblicati e 50 anni di attività, però, è arrivato anche per loro il momento di porre una definitiva conclusione agli spettacoli live, che fino ad ora sono stati in tutto sei.

Come farlo? Con un concerto d’addio, ovviamente.

È stato annunciato da Steven Tyler in persona, frontman della band: si chiamerà “Peace out” e vedrà la propria data di inizio il prossimo 2 settembre, a Philadelphia; si tratta di un evento in grande stile, così tipico degli Aerosmith, formato da un totale di 40 date che si protrarranno fino al 26 gennaio 2024, quando il concerto si concluderà a Montreal.

Per riportare le parole del chitarrista Perry: