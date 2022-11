Gli Imagine Dragons sono un gruppo musicale degli Stati Uniti che ha visto la luce a Las Vegas nel 2008 e che è composto da Dan Reynolds (la voce ed alla chitarra), Wayne Sermon (alla chitarra) e Ben McKee (al basso).

Senza dubbio si tratta di uno dei maggiori esponenti del mondo pop rock americano con all’attivo sette album e più di 75 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Voce di brani come Enemy, Natural, Believer, Demons, Radioactive, Bad Liar, Thunder fino a Bones. Ed oggi gli Imagine Dragons tornano protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 25 novembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Symphony che segue Bones e Sharks, entrambi brani certificati platino e suonati molto spesso in radio. Il brano, prodotto da Joel Little (colui che ha lavorato anche con Shawn Mendes e con Taylor Swift) è estratto da Mercury Acts 1&2, il loro doppio album che contiene 32 tracce e che è uscito lo scorso luglio superando gli 11 miliardi di stream.

I componenti degli Imagine Dragons

Il significato di Symphony

Symphony, il nuovo singolo degli Imagine Dragons, è senza dubbio la traccia più solare del loro ultimo album anche se comunque si tratta pur sempre di un brano riflessivo poiché parla del tempo che scorre in modo veloce e di come ci si debba sentire fortunati ad essere circondati d persone che ti amano e che ti vogliono bene e che sono, appunto, la tua sinfonia. A volte, infatti, diventa necessario fare un bilancio ed accorgersi dello splendore di una vita che, però, corre troppo veloce.

E tu sei un fan degli Imagine Dragon? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Symphony? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Symphony

Fin da quando ero giovane (in arrivo, in arrivo)

Sempre in marcia al ritmo di un tamburo (Bra-da-dum, Bra-da-dum)

Sempre concentrato su di me (Uno uno, uno)

Ora vorrei poter tenere qualcuno (qualcuno)

Quindi dillo a mia madre, la amo

Chiama la mia sorellina

Avrei dovuto abbracciarla e baciarla

Perché la vita è solo un mistero

Ed è sparito prima che tu te ne accorga

Quindi se mi ami, non lo mostrerai?

Perché questa vita è una grande sinfonia

Questa notte è una per te e per me

Io sono le corde e tu sei i timpani

Sei il mio costante tamburello

Questa vita è una grande sinfonia

Sono così felice di averti accanto a me

Io sono gli accordi e tu sei la melodia

Questa vita è una grande sinfonia

Lei era il pianoforte

Sono lo xilofono

Puoi avere la tromba

Sono il sassofono

La vita è saltare la corda (continua, continua)

Trovare conforto in una nota (Dote dote, dote dote)

Ho dovuto lottare quando ero al verde (così basso, così basso)

Scrivere musica solo per farcela (nessuna speranza, nessuna speranza)

Sì, la vita è solo prospettiva

Ridere quando l’hai distrutto

Sorridendo quando lo tenevi insieme

Hai resistito alla tempesta

Alla fine dello spettacolo, hai cantato fino in fondo

Non importa quanto stonato

Se l’hai fatto a modo tuo

Questa vita è una grande sinfonia

Questa notte è una per te e per me

Io sono le corde e tu sei i timpani

Sei il mio costante tamburello

Questa vita è una grande sinfonia

Sono così felice di averti accanto a me

Io sono gli accordi e tu sei la melodia

Questa vita è una grande sinfonia

Ti importerebbe se ti suonassi il flauto?

Vedi, è il mio preferito perché è così delicato e bello

Tiro fuori il trombone se è più adatto

Voglio farti sorridere

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho visto il bianco dei tuoi denti

È stato un anno difficile

Per fortuna la chitarra è qui

La vita è solo una grande sinfonia

Questa vita è una grande sinfonia

Questa notte è una per te e per me

Io sono le corde e tu sei i timpani

Sei il mio costante tamburello

Questa vita è una grande sinfonia

Sono così felice di averti accanto a me

Io sono gli accordi e tu sei la melodia

Questa vita è una grande sinfonia