Non c’è niente di peggio della parola del migliore amico che ti dice da un giorno all’altro e senza un motivo valido di non scocciarlo più e di guardare dall’altra parte. Questo è ciò che succede in “Gli spiriti dell’isola”.

“Gli spiriti dell’isola” è un’abbagliante commedia dark dello sceneggiatore/regista Martin McDonagh, ambientata su una remota isola irlandese nel 1923, in luoghi esilaranti e straordinariamente cupi. Il duo del bel film “In Bruges” Colin Farrell e Brendan Gleeson si riunisce per dare una comprensibile umanità a due amici in contrasto. E Farrell, in particolare, offre una delle sue interpretazioni più sfumate e migliori nel ruolo di un bravo ragazzo spinto agli estremi a causa della solitudine forzata.

Lo spensierato Pádraic (Farrell) vive la sua giornata come tutti gli altri sull’isola immaginaria di “Gli spiriti dell’isola”: si prende cura della sua asinella e di altri animali, scherza con sua sorella Siobhán (una colta Kerry Condon) e si dirige al pub locale per una pinta verso il pomeriggio per scherzare con il suo amico, Colm (Gleeson). Colm, un uomo più anziano, da un giorno all’altro gli dice di sedersi da qualche altra parte. Pádraic vuole sapere cos’ha fatto per meritarsi questo isolamento forzato e non è entusiasta della risposta di Colm: “Non mi piaci più”.

Colin Farrell in Gli Spiriti dell’Isola. Credits: Blueprint Pictures.

Colm spiega a Pàdraic che non ha più tempo per le “chiacchiere senza scopo” di Pádraic – che per due ore gli parla della cacca della sua asinella – e vuole solo che il suo ex migliore amico lo lasci in pace in modo che possa suonare il suo violino e vivere la sua vita in tranquillità. Spronato da questa amicizia improvvisamente spezzata e dal fatto che tutti sono sconvolti, inclusi Siobhán e Dominic (il deliziosamente impacciato Barry Keoghan) Pádraic continua a infastidire Colm per scoprire cosa può fare per sistemare le cose. Questo infastidisce ancora di più Colm, al punto che minaccia di iniziare a tagliarsi le dita se Pádraic non lo lascerà in pace. Entrambi gli uomini sono testardi e portano questa faida a situazioni sfortunate e violente.

McDonagh, che ha splendidamente catturato una comunità in subbuglio con il film candidato al miglior film del 2017 “Tre manifesti a Ebbing, Missouri“, ambienta con perspicacia “Gli spiriti dell’isola” durante la guerra civile irlandese: i residenti di Inisherin assistono spesso a schermaglie che si verificano sulla terraferma mentre la guerra civile si intensifica intorno a loro. Anche se vivono in un paesaggio bello ed ampio, queste persone sono costantemente coinvolte l’una negli affari dell’altra, quindi tutti hanno un interesse nella lite incivile di Pádraic e Colm, dal padre poliziotto violento di Dominic (Gary Lydon) a un’anziana simil sciamana (Sheila Flitton) che può o non può essere lei stessa lo spirito dell’isola. Per chi non lo sapesse, una banshee è uno spirito femminile nel folklore irlandese che predice la morte.

Martin McDonagh e Colin Farrell nel set di Gli spiriti dell’isola. Foto di Jonathan Hession. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved.

Il film è radicato nei temi isolamento, disperazione e mortalità. I suoi personaggi scelgono i lati, ma il film no, e sebbene sia raccontato principalmente dalla prospettiva del cuore spezzato di Pádraic, vedi chiaramente il punto di vista di ogni uomo.

Pádraic è sbalordito all’idea di perdere il suo più caro amico; Colm desidera lasciare una sorta di eredità artistica; e altri, come Siobhán – che è di gran lunga la persona più intelligente dell’isola – devono scegliere tra raccogliere i pezzi o badare a se stessi.

Condon e Keoghan danno a “Gli spiriti dell’isola” personalità e verve in più, mentre Farrell e Gleeson sono le due metà del cuore pulsante del film. È difficile odiare Colm a causa della profondità stanca del mondo che Gleeson gli presta – inoltre, ha un cane ridicolmente carino che gioca un ruolo fondamentale nel memorabile finale di “Gli spiriti dell’isola”. E Farrell porta a Pádraic un’amabile natura perdente che non lo lascia fuori dai guai per le sue azioni discutibili.

Concludendo la recensione, “Gli spiriti dell’isola” esplora magistralmente le complicazioni di un’amicizia platonica e offre grandi performance, non solo da parte dei due attori principali.

