Un anno molto particolare anche per i Golden Globe 2022, che senza alcun evento, né tappeto rosso, si sono svolti a porte chiuse, con una proclamazione dei vincitori senza grandi esultanze. La pandemia di Covid-19, che proprio in questi giorni sta vedendo una rapida risalita dei contagi, ha messo in seria difficoltà l’organizzazione dell’evento, che si è preferito quindi non fare.

Eppure i vincitori ci sono, e sono come sempre i migliori di questo anno (almeno secondo la giuria dei Golden Globe!). Sei pronto a scoprire di chi si tratta, e ad esultare o protestare?

Tra le vittorie più eclatanti, e sicuramente più attese, troviamo il film Il potere del cane che si aggiudica i premi miglior film drammatico, miglior regia e miglior attore non protagonista; Billie Eilish con la sua No Time To Die, colonna sonora dell’ultimo film della saga di 007; Hans Zimmer per la colonna sonora di Dune ed Encanto per il miglior film animato, targato Disney e arrivato sulla piattaforma streaming circa un mese fa.

Grande escluso, invece, il nostro Paolo Sorrentino con il film E’ stata la mano di Dio. La sezione dedicata ai film stranieri, infatti ha visto trionfare Drive My Car del giapponese Ryusuke Hamaguchi.

Tutti i vincitori dei Golden Globe 2022

Miglior film drammatico: Il potere del cane

Miglior film commedia o musical: West Side Story

Miglior regista: Jane Campion, Il potere del cane

Miglior attore in un film drammatico: Will Smith, King Richard

Miglior attrice in un film drammatico: Nicole Kidman, Being the Ricardos

Miglior attore in un film commedia o musica: Andrew Garfield, Tick, tick… Boom!

Miglior attrice in un film commedia o musical: Rachel Zegler, West Side Story

Miglior attore non protagonista: Kodi Smit-McPhee, Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista: Arianna DeBose, West Side Story

Miglior sceneggiatura: Kenneth Branagh, Belfast

Miglior colonna sonora: Hans Zimmer, Dune

Miglior canzone originale: No Time to Die, No Time to Die

Miglior film d’animazione: Encanto

Miglior film in lingua straniera: Drive my Car

Nemmeno la sezione dedicata alle serie tv è stata da meno, vedendo trionfare tra tutte la serie Succession con ben tre premi diversi. Non manca il premio per migliore attrice in una miniserie, vinto dalla meravigliosa Kate Winslet per la sua parte in Omicidio a Easttown.

Ma ecco tutti premi dedicati alle serie tv:

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie comica: Hacks

Miglior attore in una serie drammatica: Jeremy Strong, Succession

Miglior attrice in una serie drammatica: MJ Rodriguez, Pose

Miglior attrice in una serie comica: Jean Smart, Hacks

Miglior attore in una serie comica: Jason Sudeikis, Ted Lasso

Miglior miniserie: The Underground Railroad

Miglior attrice in una miniserie: Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Miglior attore in una miniserie: Michael Keaton, Dopesick

Miglior attrice non protagonista: Sarah Snook, Succession

Miglior attore non protagonista: O Yeong-Su, Squid Game

Cosa ne pensi dei vincitori dei Golden Globe 2022? Lascia un commento per farci sapere se sei d’accordo oppure no su chi ha vinto.