Sappiamo tutti che gli ultimi anni sono stati un po’ strani e molte cose sono state messe in pausa a seguito della pandemia mondiale per il Covid. Ma ora il 2023 è iniziato ed ha portato con sé un pò di normalità e così anche gli eventi sono finalmente tornati protagonisti. Uno tra tutti quello dei Golden Globe che sono andati in scena ieri sera a Los Angeles, più precisamente al Beverly Hilton. Un evento che, per importanza, è secondo solo alla notte degli Oscar e che è molto importante poiché ci permette di capire chi poi, nel mese di marzo, potrà lottare per guadagnarsi la tanto ambita statuetta degli Oscar.

Non solo, i Golden Globe hanno risonanza a livello mondiale anche per quanto riguarda la moda. Sul red carpet, infatti, sfilano lo stile, il glamour e la bellezza che diventano le parole d’ordine per chi partecipa alla serata. E ieri c’è chi ha stupito, chi ha voluto esagerare e chi, invece, non ha convinto. Vediamo insieme i look che sono stati promossi dal popolo del web. Prima tra tutti, la vera regina della serata, è stata Jenna Ortega: attrice della California classe 2002 ha una carriera degna di nota, ma è diventata un volto noto soprattutto dopo aver vestito i panni di Mercoledì Addams. Ed anche per quanto riguarda lo stile è la vera protagonista: si è presentata alla serata dei Golden Globes avvolta in un chiffon rosa cipria firmato Gucci sfoggiando il cosiddetto Shag, ovvero un taglio in grado di unire scalature e frangia per poter ricreare uno stile anni ’70 e rock e che, inutile dirlo, è già stato imitato. Promossa anche Jessica Chastain, attrice di Sacramento classe 1977: abito a tela di ragno firmato Oscar de la Renta che lascia viaggiare la fantasia, ma con la sua eleganza e la sua raffinatezza che rimangono intoccate, il tutto incorniciato dai gioielli Gucci. Hilary Swank, attrice del Nebraska classe 1974, è apparsa radiosa fasciata nel suo abito verde scuro firmato Prada: incinta di due gemelli, l’attrice rappresenta davvero una fonte di speranza. Nata in povertà, è riuscita ad avere una carriera da Oscar ed ora sta per coronare il suo sogno di diventare mamma nonostante la sua età non più giovanissima. Jennifer Coolidge, attrice degli Stati Uniti classe 1961, è stata premiata come migliore attrice non protagonista in una serie limitata per The White Lotus ed ha brillato con il suo abito nero Dolce e Gabbana. Lei stessa ha ammesso che non è abituata ad essere così elegante ed infatti chi la conosce bene le aveva suggerito di indossare scarpe comode per non cadere. Tra i promossi spazio anche a Jamie Lee Curtis con il suo mantello nero di pizzo ed una tuta total black senza spalline firmata Valentino: nonostante l’età ha un fisico da paura che viene messo in risalto da questo outfit. Lily James ha portato un tocco di colore tra molte tonalità neutre e scure: ha deciso di osare e non ha sbagliato con il suo vestito rosso fuoco di Atelier Versace. Ed infine anche Gigi Paris ha conquistato il pubblico nel suo abito Valentino con un effetto vedo non vedo che è parso sensuale, ma non sfacciato.

Jessica Chastain Hilary Swank Jennifer Coolidge Jamie Lee Curtis Lily James Gigi Paris

Passiamo ora alle tre donne che non sono state apprezzate per i loro look durante i Golden Globes. Ci teniamo a precisare che i gusti sono personali, ma la maggioranza del popolo del web non ha amato questi outfit. Iniziamo da Selena Gomez: è piaciuto il suo stile gotico (alla Mercoledì Addams) con il vestito Valentino, ma si pensa che l’abito non le abbia reso giustizia e soprattutto non è stata apprezzata la stola viola, un colore non amato nel mondo dello spettacolo. Passiamo a Michelle Williams ed a Julia Garner: entrambi i nomi sono stati bocciati poiché i loro abiti erano di colori che non si intonano bene a ragazze con la carnagione chiara come la loro per non parlare, poi, delle troppe balze presenti che non sono piaciute.

Selena Gomez Michelle Williams Julia Garner

E tu cosa ne pensi dei look promossi e di quelli bocciati? Sei d’accordo oppure ti sono piaciuti i tre look bocciati? Ti aspettiamo nei commenti!