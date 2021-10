Negli ultimi mesi non si è parlato d’altro: il reboot di Gossip Girl che è stato in grado, fin dall’inizio, di attirare l’attenzione e di far parlare il pubblico. D’altronde, inutile dirlo, Gossip Girl è da sempre una delle serie tv più amate dai telespettatori grazie al suo mondo di lusso, alle amicizie, agli amori ed ai mille ostacoli.

A differenza di quanto ci si potesse aspettare, il reboot di Gossip Girl non ha visto la presenza dei protagonisti storici che hanno fatto la storia della serie, ma volti nuovi. Per questo motivo, soprattutto all’inizio, vi è stato un po’ di scetticismo che, però, è stato superato alla grande grazie agli ottimi ascolti ottenuti dal reboot che è stato il miglior debutto dell’anno su Hbo Max tanto che è in arrivo già la seconda stagione. Al momento la possibilità di vedere il reboot di Gossip Girl l’ha avuta solo il pubblico americano su Hbo Max con i fan italiani curiosi di poter dire la loro ed assistere alle nuove avventure nell’Upper East Side.

I nuovi protagonisti del nuovo Gossip Girl

L’attesa è finalmente destinata a finire a breve. Segnatevi la data: il 27 ottobre il reboot di Gossip Girl andrà in onda su Sky Serie in prima serata ed in streaming su Now per quanto riguarda la prima parte, mentre la seconda parte sarà disponibile da settembre. Ma le novità non finiscono qui! Come se non bastasse su Sky e su Now, una settimana prima del debutto del reboot, troveremo disponibile anche il cofanetto con le sei stagioni della serie tv originale Gossip Girl che ormai non è più disponibile su Netflix, davvero un bel colpo per Sky!

E tu guarderai il reboot di Gossip Girl? Seguivi la serie originale? Ti aspettiamo nei commenti!