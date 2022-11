Il direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, è stato celebrato ieri sera a New York con i Gotham Awards Impact Salute che ogni anno premiano il cinema indipendente più innovativo e rappresentano il primo importante premio cinematografico della stagione autunnale.

Barbera, uno dei direttori artistici più longevi di Venezia ha contribuito a trasformare il festival in un importante trampolino di lancio per aspiranti premi.

Il direttore ha ricevuto il premio durante la cerimonia da Julianne Moore, che ha presieduto la giuria di Venezia di quest’anno e da Todd Haynes, che ha pronunciato parole di elogio.

Alberto Barbera ha dichiarato:

“Vi ringrazio di cuore per questo prestigioso riconoscimento del nostro lavoro. Sostenere il cinema indipendente non è una scelta: è un dovere semplicemente perché i registi indipendenti sono il sale della terra. Sperimentano piuttosto che vivere di interessi, corrono rischi piuttosto che affidarsi a formule collaudate; innovano invece di riprodurre ciò che già conosciamo. Così facendo cambiano il modo in cui guardiamo il mondo e gli uni agli altri”.

Nell’annunciare il premio, che giunge ai 90 anni dalla nascita della Mostra, Jeff Sharp, direttore esecutivo del Gotham Film & Media Institute di New York, ha dichiarato:

“È un privilegio assegnare quest’anno i Gotham Awards Impact Salute alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il film più antico e uno dei più influenti festival nel mondo e al suo direttore artistico Alberto Barbera. Oltre a presentare in anteprima alcuni dei più grandi film ogni anno, nel corso di molti decenni Venezia ha contribuito a elevare il lavoro di registi come Darren Aronofsky, Sofia Coppola, Matteo Garrone, Todd Haynes, Spike Jonze, Regina King, Ang Lee , Kenneth Lonergan, Terrence Malick, Kimberly Peirce, Kelly Reichardt, Paolo Sorrentino, con proiezioni in prima mondiale. Il Festival è prodotto dalla Biennale di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni culturali internazionali, presieduta da Roberto Cicutto”..

I Gotham Awards Impact Salute premiano anche “Tar” di Todd Field

I Gotham Awards 2022 hanno visto l’affermazione di “Tar” di Todd Field, in Concorso alla 79esima Mostra di Venezia, premiato per la migliore sceneggiatura, e “Happening” di Audrey Diwan (Leone d’Oro alla Mostra del 2021), premiato come miglior film internazionale.

Ai Gotham Awards 2022 erano stati nominati a vario titolo altri film presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia come: “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras. “Athena” di Romain Gavras, “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh, “Bones and All” di Luca Guadagnino, “The Cathedral” di Ricky D’Ambrose, “Dos Estaciones” di Juan Pablo González, “Saint Omer” di Alice Diop e “The Whale” di Darren Aronofsky.

