Ieri sono andati in scena i Grammy Awards, una delle cerimonie più attese per il mondo della musica poiché ogni anno vengono eletti gli artisti che si sono distinti per il loro talento e la loro bravura. Come è successo per gli Oscar (qui i look migliori e quelli peggiori secondo noi), è stato il momento ideale per ammirare i look delle dive che hanno sfilato sul Red Carpet del MGM Gran Garden Arena di Las Vegas.

Certo, a differenza della cerimonia degli Oscar, quella dei Grammy Awards è una cerimonia più audace ed all’avanguardia. Tuttavia, a far piacere è stato il fatto che alcuni dei look più belli portavano la firma di stilisti italiani. Lady Gaga, in modalità chanteuse, sul Red Carpet ha abbagliato con un vestito bianco e nero di Armani Privè con un lungo strascico e diamanti di Tiffany & Co per presentarsi, poi, sul palco con un look colore acquamarina tipico retrò firmato da Elie Saab Couture. Paris Hilton, da parte sua, sa come attirare l’attenzione: per la sua prima uscita al fianco del marito Carter Reum, si è presentata come una vera e propria principessa sensuale con un lungo abito effetto nude (di Atelerier Zuhra), modello sinuoso, decorato con brillanti ed accessori coordinati e scintillati, a completare il tutto le décolleté con tacco alto.

Dua Lipa ai Grammy Awards Justin ed Hailey Bieber ai Grammy Awards Lady Gaga ai Grammy Awards Paris Hilton ai Grammy Awards Rachel Zegler ai Grammy Awards Sawetiee ai Grammy Awards

Eccentrica, in grado di osare, ma senza perdere l’eleganza senza dubbio è stata Sawetiee che si è presentata con un busto, una lunga gonna e lunghi guanti tutto di color fucsia a firma di Valentino Haute Couture. Rachel Zegler, invece, nonostante la giovane età ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle dive più storiche sia per eleganza che per stile: vestita da Maria Grazia Chiuri, maison Dior, ha sfoggiato un abito in tulle grigio perla annodato dietro. Tra i look più raffinati non possiamo non citare Hailey Bieber che era al fianco del marito Justin e si è presentata con un lungo abito bianco senza spalline (maison Saint Laurent) ed una raffinata collana di diamanti. Infine, non possiamo menzionare Dua Lipa che, a detta di molti, si è meritata la medaglia d’oro per il look da vera Versace Girl: ha infatti indossato ben due look della Maison Versace tra cui un abito lungo nero con uno spacco vertiginoso nella parte posteriore. Inoltre, ha attirato l’ilarità del pubblico quando sul palco, insieme a Donatella Versace (bellissima in color lime) e Megan Thee Stallion, ha riprodotto una scena iconica degli MTV Music Awards 1998 tra Mariah Carey e Whitney Houston con Megan Thee Stallion che ha accusato Dua Lipa di averle rubato i vestiti, mentre la cantante ribatteva: “Mi era stato detto di avere l’esclusiva, parlerò con Donatella”, a mettere “pace” tra le due la Versace affermando: “Queste sono le mie ragazze!”.

E tu cosa ne pensi dei look dei Grammy 2022? Condividi con le nostre opinioni o la pensi in modo diverso? Ti aspettiamo nei commenti!