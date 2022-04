Ieri sera sono andati in scena i Grammy Awards che, insieme agli Oscar, è una delle cerimonie più attese al mondo. Soprattutto per quanto riguarda il mondo della musica poiché, ogni anno, premia gli artisti che sono stati in grado di distinguersi sia per il loro talento, ma anche per la loro bravura.

Abbiamo già parlato dei look più belli, quasi tutti firmati da stilisti italiani. Tuttavia ad attirare l’attenzione sono stati anche altri sketch andati in onda e che facevano chiaro riferimento alla notte degli Oscar. D’altronde, ormai chiunque sa cosa sia successo durante quella serata ed è davvero impossibile non parlarne. Ci riferiamo, ovviamente, al pugno che Will Smith ha tirato a Chris Rock. Certo poi sono arrivate le scuse ufficiali ed anche le prime parole di Jada Pinkett Smith, la moglie e protagonista delle battute, ma comunque tutti continuano a parlarne. Il presentatore Trevor Noah non ha potuto farne a meno e durante il suo monologo ha fatto chiaro riferimento a quel momento di cui tutto il mondo sta parlando: prima di tutto ha rassicurato il pubblico affermando che i Grammy sarebbero stati un evento in cui si sarebbero assegnati dei premi e nulla di più, aggiungendo poi:

“Terremo i nomi delle persone fuori dalla nostra bocca”.

Con un chiaro riferimento a Will Smith che, dopo aver tirato il pugno a Chris Rock, ha affermato che il comico non doveva mai più nominare sua moglie. Ma non sono mancati altri riferimenti. Ad esempio anche Questlove, musicista dei Roots e regista di Summer of Soul, documentario che è stato premiato agli Oscar subito dopo il gesto di Smith e premio che è quindi passato in sordina, tanto che Questlove ha affermato:

“Presenterò questo premio e confido che voi persone stiate ad almeno 150 metri da me”.

Il comico Nate Bargatze ai Grammy Awards

Ed infine, lo sketch che ha fatto parlare maggiormente è quello del comico Nate Bargatze, presente sul palco come uno dei presentatori della serata. Ad accoglierlo LeVar Burton, presentatore dell’anteprima della cerimonia, che ha rivelato:

“Ora, voglio avvertire tutti voi che il nostro prossimo presentatore è un comico, se capite cosa intendo. Insomma devo mettere in guardia tutti: restate ai vostri posti e tenete le mani a posto”.

Tanto che, infatti, Nate Bargatze si è presentato sul palco con un casco sulla testa affermando:

“Hanno detto che i comici devono indossarli ora alle premiazioni durante i loro sketch comici. Non copre nemmeno la faccia. Penso che si concentri solo dove mi colpiresti”.

E tu cosa ne pensi di questi riferimenti al gesto di Will Smith anche ai Grammy Awards? Secondo te ci sarà qualche replica dai diretti interessati? Ti aspettiamo nei commenti!