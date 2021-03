I Greta Van Fleet pubblicano un nuovo brano dal titolo Broken Bells come quarta anticipazione del prossimo album della band dei fratelli Kiszka, “The battle at Garden’s Gate”, in uscita il 16 aprile.

“Broken bells” è una ballad che racconta la costrizione delle catene della società imposte su un’anima pura e innocente costringendola a forzare la propria natura che in modo irrefrenabile ha il desiderio di prevalere.

Sam Kiszka il bassista e tastierista del gruppo ha spiegato così il significato del nuovo singolo:

“La nostra intenzione è quella di rimuovere l’obbligo delle aspettative generazionali, abbattere questi muri e non costruirne di nuovi”.

Il brano fa seguito ai singoli “My way, soon”, con il quale la formazione dei giovani ragazzi del Michigan ha rotto un anno di silenzio discografico, “Age of Machine”, pubblicato lo scorso dicembre in concomitanza con l’annuncio dell’uscita di “Anthem of the peaceful army” – il disco di debutto del gruppo statunitense uscito nell’ottobre del 2018 – e “Heat above”, di cui è stato pubblicato un video live qualche settimana fa.

A proposito della nuova fatica discografica dei Greta Van Fleet, “The battle at Garden’s Gate”, registrata a Los Angeles con il produttore Greg Kurstin (già al lavoro con i Foo Fighters sull’album “Concrete and gold” del 2017 e “Medicine at midnight”, uscito lo scorso 5 febbraio), il cantante Josh Kiszka ha spiegato:

“Durante la creazione di questo album, c’è stata una auto-evoluzione, grazie alle esperienze che abbiamo vissuto. Sicuramente dopo questo disco, siamo cresciuti in tanti modi; ci ha insegnato molto, sulla vita in generale, su noi stessi e sul mondo in cui viviamo”.

Il chitarrista Jake Kiszka, invece, ha affermato:

“L’album riflette molto sul mondo che abbiamo visto e penso che rifletta anche tante verità personali”.”

Testo di “Broken Bells”

[Verse 1]

I can see the faces through the broken glass

No longer pass

Looking at the sky I see the city lights

But no star fights

[Chorus]

I never want to fall asleep

Within my dreams the weight we sow, we reap

Though I believe the sun still shines

And I believe there comes a time

When out of silence we will sing

And even broken bells will ring

Not all the answers are the same

Yet we still play thе game

[Verse 2]

Sweeping off the pavemеnt with a parlor broom

Going nowhere soon

Between the cracks of sidewalk there’s a flower grown

Beyond the stone

[Chorus]

I never want to fall asleep

Within my dreams the weight we sow, we reap

Though I believe the sun still shines

And I believe there comes a time

When out of silence we will sing

And even broken bells will ring

Not all the answers are the same

Yet we still play the game

Yet we still play the game

[Outro]

When out of silence we will sing

And even broken bells will ring

Not all the answers are the same

Yet we still play the game

Traduzione di “Broken Bells”

[Strofa 1]

Riesco a vedere le facce attraverso il vetro rotto

Non passano più

Guardando il cielo vedo le luci della città

Ma nessuna lotta tra stelle

[Ritornello]

Non voglio mai addormentarmi

Nei miei sogni il peso che seminiamo, lo raccogliamo

Anche se credo che il sole splenda ancora

E credo che arriverà un momento

Quando fuori dal silenzio canteremo

E anche le campane rotte suoneranno

Non tutte le risposte sono le stesse

Eppure continuiamo a cercarle

[Strofa 2]

Spazzare via il pavimento con una scopa da salotto

Andando subito da nessuna parte

Tra le crepe del marciapiede c’è un fiore cresciuto

Oltre la pietra

[Ritornello]

Non voglio mai addormentarmi

Nei miei sogni il peso che seminiamo, lo raccogliamo

Anche se credo che il sole splenda ancora

E credo che arriverà un momento

Quando fuori dal silenzio canteremo

E anche le campane rotte suoneranno

Non tutte le risposte sono le stesse

Eppure continuiamo a cercarle

Eppure continuiamo a cercarle

[Finale]

Quando fuori dal silenzio canteremo

E anche le campane rotte suoneranno

Non tutte le risposte sono le stesse

Eppure continuiamo a cercarle