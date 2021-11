Greg Tarzan Davis è un attore americano di 28 anni, di origini africane, che ha preso parte a The Call of the Wild e che presto vedremo in Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7. Magari il suo volto non è ancora molto conosciuto a livello mondiale, ma siamo sicuri che a breve diventerà un nome noto a tutti o per lo meno ai fan di Grey’s Anatomy.

L’attore, infatti, è entrato a far parte del cast di Grey’s Anatomy 18. Un cast che si sta ampliando sempre di più e che, solo poco tempo fa, ha dato il benvenuto a Lynn Chen ed E.R. Fightmaster. Ad annunciare l’arrivo di Davis è stata ABC che ha rivelato come l’attore avrà un ruolo ricorrente e non sarà solo una comparsa. Nella serie tv, giunta alla diciottesima stagione e sempre più vicina alla conclusione, Davis vestirà i panni di Jordan Wright, un giovane specializzando in medicina in Minnesota. Quindi non lo vedremo nei corridoi del famoso Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle o per lo meno non per il momento, magari nel prossimo capitolo di Grey’s Anatomy lo vedremo fare il grande passo, ma è ancora presto per sapere se sarà così e soprattutto per sapere se la sua presenza sarà riconfermata in una nuova stagione della serie tv o meno.

L’attore Greg Tarzan Davis

Jordan Wright sarà un giovane dottore sicuro di sé e consapevole di essere affascinante. Ama le nuove sfide e non si tira mai indietro poiché è molto ambizioso ed è proprio questo tratto del suo carattere a renderlo il tirocinante preferito del dottor Nick Marsh. Ovviamente ci sarà spazio per lui anche se non sarà nell’ospedale principale. D’altronde, come sappiamo, Meredith in compagnia di Amelia si trasferisce in Minnesota ogni settimana per partecipare alla ricerca sul Parkinson al fine di concepire una nuova terapia. Ed infatti Greg Tarzan Davis farà il suo debutto nel settimo episodio che andrà in onda il 9 dicembre e che lo vedrà aiutare Meredith (l’attrice Ellen Pompeo) a lavorare su un caso di un paziente particolare. I suoi fan non vedono l’ora di ammirarlo in una delle serie tv più amate al mondo e l’attore, da parte sua, è pronto per diventare sempre più protagonista di una carriera in ascesa e ricca di soddisfazioni.

