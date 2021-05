Pronti? Arriva l’ennesimo SPOILER riguardo Grey’s Anatomy 17, che oramai non fa altro che dare ripetuti dolori ai suoi fan. Se non volete leggere antipatiche anticipazioni rispetto a quello che sta per accadere nello show, vi consigliamo di fermarvi qui con la lettura.

Se, invece, non amate le sorprese o detestate i colpi di scena o, peggio, siete ormai rassegnati alla morìa di personaggi che stanno funestando questo Grey’s Anatomy 17 – sarà proprio il numero diciassette che condiziona il tutto? -, siete pronti ad andare avanti e a leggere il nostro SPOILER!

Sembra, dunque, non finire mai questa tendenza assunta da molti protagonisti principali della serie che, man mano, cominciano ad abbandonare lo show creato da Shonda Rhimes, nonostante in molti casi è stato proprio questo programma a regalare loro un grandissimo successo.

Chi lascerà la serie in Grey’s Anatomy 17?

Solo pochi giorni fa, infatti, era giunta notizia che un altro noto personaggio di Grey’s Anatomy, l’attore Jesse Williams – che nella serie interpreta il ruolo del bel Jackson Avery -, ha deciso che la sua storia nel medical drama è ormai giunta al capolinea. Il dottore dagli occhi verdi, infatti, a breve dirà addio al Grey Sloan Memorial Hospital, e nel corso del quindicesimo episodio di stagione abbandonerà lo show.

Il suo, però, non è affatto un caso isolato. Eccoci, infatti, al caso del giorno in cui scopriamo che a partire dalla sedicesima puntata di questa stagione, anche l’attore Greg Germann, ovvero il poco simpatico dottor Thomas Koracik, (Ally McBeal, Sweet November – Dolce novembre, Bolt – Un eroe a quattro zampe, C’era una volta) abbandonerà il cast fisso per apparire, in futuro, come guest star.

Il dottor Tom Koracick – come in molti ricorderanno un neurochirurgo brillante ma altrettanto arrogante – apparso a partire dalla quattordicesima stagione dello show come personaggio ricorrente e promosso a regolare all’inizio della sedicesima stagione, ha fatto parte di un triangolo amoroso che coinvolgeva anche la dottoressa Teddy Altman (l’attrice Kim Raver) e Owen Hunt (ovvero l’attore Kevin McKidd).

Negli ultimi due episodi del medical drama andati in onda ieri sera negli Stati Uniti – a breve trasmessi anche in Italia su Sky -, dunque, i fan hanno dovuto salutare non uno ma ben due personaggi, circostanza che in realtà appare inattesa visto che le storyline di entrambi erano ancora nel pieno della loro vitalità. Infatti Jackson Avery era ormai diventato uno dei punti di riferimento dell’ospedale, e anche Thomas Koracik, con fatica, cominciava a godere di qualche simpatia in più da parte dei suoi colleghi ( e così anche da parte del pubblico).

Greg Germann è il dottor Tom Koracick.

Tutti gli addii in Grey’s Anatomy 17

I fan dello show, inoltre, loro malgrado hanno visto morire a metà di questa stagione il dottor Andrew DeLuca (intepretato dall’attore Giacomo Gianniotti), che gli sceneggiatori hanno deciso di togliere di mezzo con una mossa che appare ancora piuttosto incomprensibile.

Perché, ancora, fare fuori l’attore Jesse Williams e anche il dottor Thomas Koracik? Come riportato da Deadline la storia del neurochirurgo è stata collegata proprio a quella di Jackson Avery, che ha deciso di trasferirsi a Boston per aiutare, con la sua fondazione, i meno fortunati e cercare di cambiare un sistema sanitario iniquo.

Thom Koracick, che in questa stagione è stato uno dei protagonisti che ha combattuto contro il Covid, vincendo la sua battaglia, ha deciso di unirsi a Jackson Avery e di seguirlo quindi a Boston. Un notevole cambio di rotta per un personaggioche si è sempre mostrato egoista e concentrato su di sé. L’attore tuttavia, pur non essendo più nel cast fisso della serie, potrebbe tornare sporadicamente in futuro come guest star.

Le dichiarazioni dell’attore Greg Germann e della showrunner Krista Vernoff

Come era prevedibile non sono mancati i commenti sia del diretto interessato, l’attore Greg Germann, che di coloro che sono dietro le quinte dello show, e in questo caso la scelta è caduta sulla showrunner di Grey’s Anatomy, ovvero Krista Vernoff. Ognuno dei due, come è giusto che sia, ci ha tenuto a rilasciare la propria dichiarazione a Deadline.

Greg Germann, durante la sua intervista ha quindi dichiarato al sito di notizie online fondato da Nikki Finke nel 2006:

“Aver lavorato con tutte le persone incredibilmente talentuose coinvolte in Grey’s negli ultimi anni è stato un vero privilegio. Un grande grazie ai fan perché è stata davvero un’esperienza condivisa!”

Gli ha fatto subito eco Krista Vernoff che, sempre a Deadline ci ha tenuto a dire la sua:

“Greg Germann è un vero genio e siamo così fortunati ad aver avuto il suo talento nella nostra serie in questi ultimi anni. Greg ci mancherà terribilmente, ma abbiamo in programma di rivedere ancora Tom Koracick!”

E voi, cosa pensate di questo nuovo addio in Grey’s Anatomy? Vi piacciono le ultime scelte fatte dagli sceneggiatori? Sentirete la mancanza di Thom Koracick, oppure no? Raccontateci le vostre prime impressioni nei commenti!