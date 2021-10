L’avete amata, l’avete odiata, avete parteggiato per lei quando è apparsa, all’improvviso, al Seattle Grace Hospital? Qualsiasi cosa abbiate pensato allora, adesso non conta più: Addison è tornata! L’attrice Kate Walsh (Private Practice, The Umbrella Academy, Emily in Paris) riprenderà infatti il ruolo della dottoressa Addison Forbes Montgomery, ex Shepherd, nella diciottesima stagione di Grey’s Anatomy.

Vi avevamo parlato dei tanti addii che nella diciassettesima stagione hanno funestato la serie di punta di Shonda Rhimes – trovate il nostro post cliccando qui – e adesso finalmente parliamo di coloro che, invece, ritornano. E che ritorno, questo! In grande stile come sempre: tacchi alti, gonna attilatissima, sorriso smagliante con rossetto rosso d’ordinanza!

Dopo il ritorno, quindi, di Nick Marsh, ovvero il chirurgo interpretato dall’attore Scott Speedman (The Moth Diaries, The Monster, Animal Kingdom), Grey’s Anatomy si prepara a riaccogliere un volto che è stato molto amato dai tutti i fan dello show. Poco ancora si sa sulle prossime apparizioni di Kate Walsh, anche se al momento si parla della sua presenza in diversi episodi questa stagione.

Kate Walsh sarà ancora Addison Montgomery in Grey’s Anatomy 18

Krista Vernoff, showrunner di Grey’s Anatomy, si racconta

La showrunner di Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, ha anticipato a TV Guide che Addison tornerà a Seattle principalmente per condurre una sperimentazione clinica al fine di ottenere l’approvazione per il primo trapianto di utero. Sarà, quindi, la sua una presenza solo per brevi apparizioni, oppure entrerà a fare parte del cast ufficiale?

Sicuramente, come si può vedere nel trailer ufficiale, Addison Forbes Montgomery avrà a che fare anche con i giovani specializzandi dell’ospedale, chiamata dai grandi capi per rimettere in piedi il prestigioso programma di specializzazione del Grey Sloan Memorial Hospital. A partire da Hotter than Hell, terzo episodio della stagione 18, vedremo di nuovo la Montgomery attraversare i corridoi del noto ospedale di Seattle.

Nel promo, inoltre, la vediamo successivamente eseguire un intervento chirurgico mentre l’impianto dell’aria condizionata dell’ospedale è fuori uso. A quel punto Richard Webber, l’attore James Pickens Jr. (Come ho conquistato Marte, 42 – La vera storia di una leggenda americana, ) le chiede di non continuare a operare perché potrebbe essere pericoloso per il paziente. “Trova un modo per raddoppiare la tua velocità”, le dice Webber. “Trovami un paio di mani esperte come le mie”, risponde Addison. Poi, improvvisamente, pensa a una soluzione: “Chiama Meredith Grey”.

La sinossi dell’episodio in cui appare Addison

Ecco, comunque, la sinossi ufficiale dell’episodio:

“La rossa preferita di Seattle torna e onora le corsie del Grey Sloan con la sua esperienza e competenza, nel tentativo di aiutare Richard a istruire il nuovo gruppo di specializzandi. Nel frattempo, Meredith deve prendere una decisione e Link fa una confidenza a Teddy nel nuovo episodio di Grey’s Anatomy.”

Kate Walsh ha debuttato nel finale della prima stagione di Grey’s Anatomy, nei panni della moglie del dottor Derek Shepherd, l’attore Patrick Dempsey, in una delle scene più celebri della serie. Il suo ruolo è diventato poi regolare e Shonda Rhimes ha deciso, in seguito, di creare uno spin-off su di lei, ovvero Private Practice, durato sei stagioni e ambientato a Los Angeles.

La Walsh, comunque, è apparsa come guest star in diverse occasioni al Seattle Grace Hospital, l’ultima volta nella stagione 8. Inutile dire che Meredith Grey, l’attrice Ellen Pompeo () e Addison hanno una storia complicata, essendo state legate allo stesso uomo. Il promo lascia intendere che le vedremo interagire da subito, insieme, in una situazione molto tesa.

L’episodio Hotter than Hell andrà in onda su ABC giovedì 14 ottobre.