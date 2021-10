Grey’s Anatomy 18 continua a far parlare di sé! Ormai si discute da mesi della prossima stagione dell’amatissima serie ambientata a Seattle, arrivata al suo diciottesimo anno, e finalmente è stata rilasciata la data di uscita anche in Italia!

Il medical drama che racconta le vicissitudini di un gruppo di medici in forza al Grey Sloan Memorial Hospital e che, ancora prima di andare in onda per questa nuova stagione ha, come spesso succede, già fatto parlare di sé, ha preso il via negli Stati Uniti già il 30 settembre 2021.

In Italia, invece, la nuova stagione dell’amato medical show con protagonista l’attrice Ellen Pompeo (Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, Intrigo a Barcellona, Life of the Party) nei panni della dottoressa Meredith Grey, a differenza degli anni passati quest’anno si farà attendere ancora per un po’.

La serie, infatti, così come ci avevano abituati le reti, solitamente andava in onda se non proprio in contemporanea con gli Stati Uniti, un paio di settimane a seguire. Questa volta, invece, Grey’s Anatomy 18 esordirà circa un mese dopo la messa in onda in lingua originale. Appuntamento fissato, quindi, per il 27 ottobre 2021. Ecco il giorno in cui i fan potranno seguire le nuove vicende dei medici dell’ospedale e, non solo, vi informiamo che la serie sarà visibile anche su Disney+, su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Grey’s Anatomy 18 sarà l’ultima stagione dello show?

Ormai questa notizia circola già da diverso tempo, diciamo che un po’ tutti gli amanti dello show, anche quelli di lunga data, si aspettano a breve una fine delle avventure dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital. Le brillanti intuizioni della sua creatrice, infatti, ovvero la vulcanica Shonda Rhimes (Le regole del delitto perfetto, Bridgerton, Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change), non riescono più a soddisfare i telespettatori.

Fin da quando la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy ha avuto inizio, quindi, in molti hanno cominciato a sospettare che possa trattarsi dell’ultima stagione dello show, e quindi degli episodi finali. Sarà davvero così, è forse giunto il tempo di dire addio alla dottoressa Meredith Grey e a tutti i suoi colleghi, che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in questi diciotto anni?

Davvero Ellen Pompeo è pronta a lasciare il set che l’ha, di fatto, lanciata come attrice e che non ha mai più abbandonato dalla prima puntata andata in onda? A nulla è servito, ad esempio, il ritorno in pista dell’attrice Kate Walsh (Private Practice, The Umbrella Academy, Emily in Paris) che riprenderà il ruolo della dottoressa Addison Forbes Montgomery, ex Shepherd, nella diciottesima stagione di Grey’s Anatomy?

Non si sa ancora nulla di preciso sulle sorti future dello show. A quanto pare, però, le teorie degli appassionati del medical drama più longevo di sempre che circolano insistentemente in rete è basato su un easter egg scovato nella premiere del 30 settembre. A quanto già noto, infatti, si è scelto di far indossare a Meredith lo stesso outfit del primo episodio del 2005.

Qualcuno che ha già visto le prime puntate se ne era già accorto? La stessa attrice, interrogata sul fatto, ha confermato di come si tratti effettivamente di quegli stessi abiti. Questa scelta singolare insieme alla scelta dei tanti ritorni sul set di attori che hanno farte per anni dello show, molti dei quali amatissimi dal pubblico.

I fan, infatti, potranno ritrovare anche Abigal Spencer (The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia, This Is Where I Leave You, Hawthorne – Angeli in corsia), ovvero la dottoressa Megan Hunt, sorella di Owen, l’attore Kevin McKidd (La ragazza dei tulipani, Gunpowder, Treason & Plot, Seattle Grace: Message of Hope). Differente il discorso per Kate Burton (The Practice – Professione avvocati, Veep – Vicepresidente incompetente, Homeland – Caccia alla spia), il cui personaggio Ellis Grey, madre di Meredith, è da tempo defunto ma è già riapparsa in alcune scene delle passate stagioni, e che apparirà nuovamente in un flashback o un sogno. Non mancheranno, inoltre, anche altre improvvise sorprese, con la protagonista che avrà modo di ritrovare qualcuno di speciale proveniente dal suo passato.

Tutti questi indizi, quindi, potrebbero dare l’idea precisa di un cerchio che oramai è già pronto a chiudersi. E voi cosa ne pensate? Credete che Grey’s Anatomy sia ormai giunto alla fine? Pensate debba chiudersi adesso? Scrivetecelo nei commenti!