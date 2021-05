Sandra Oh, attrice canadese classe 1971, è diventata un volto famoso a livello mondiale dopo aver presto parte a Grey’s Anatomy dove, dal 2005 al 2014, ha vestito i panni del chirurgo Cristina Yang, sempre molto attenta e razionale. Un personaggio che le ha permesso di vincere il suo primo Golden Globe nel 2006 e di ottenere ben cinque nomination agli Emmy Awards.

Cristina Yang è stata molto amata dal pubblico grazie alla sua intelligenza ed ai suoi discorsi profondi come quello fatto alla migliore amica Meredith Grey triste per l’amore nei confronti di McDreamy a cui la Yang ricorda che “Non è il sole, tu lo sei”. Il suo addio ha lasciato tutti con l’amaro in bocca ed ora che è arrivata la notizia di una nuova stagione, la diciottesima, per Grey’s Anatomy (in arrivo nell’autunno 2021), c’era chi sperava di poter rivedere la Dottoressa Cristina Yang, magari anche solo in un cameo. Purtroppo, però, non sarà così ed a spegnere gli entusiasmi è la stessa Sandra Oh che rivela di aver appeso definitivamente il camice al chiodo. Durante un’intervista per il podcast Asian Enough del Los Angeles Times, parla proprio delle dieci stagioni di Grey’s Anatomy e dell’addio arrivato quasi sette anni fa:

Sandra Oh ed Ellen Pompeo sul set di Grey’s Anatomy

“Ho lasciato quello spettacolo, mio Dio, quasi sette anni fa. Quindi nella mia mente, non c’è più. Ma per molte persone, è ancora vivo. E, mentre lo capisco e lo amo, io sono andata avanti. La adoro ed è anche il motivo per cui apprezzo che ancora oggi mi viene chiesto se tornerò”.

Parole che, in effetti, trovano riscontro nella realtà. Certo, Sandra Oh è diventata famosa grazie alla serie tv Grey’s Anatomy, ma poi la sua carriera di attrice è sempre stata in ascesa con altrettanti successi come la serie Killing Eve. Molta la tristezza da parte dei fan che, tuttavia, potranno contare ancora sulla presenza di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey.

Ed a te piace Grey’s Anatomy? Ti sarebbe piaciuto assistere al ritorno della Dottoressa Cristina Yang? Ti aspettiamo nei commenti!