Oggi è davvero un giorno triste per tutti noi, un giorno che entrerà nei libri di storia. Sembrava che la fine della pandemia fosse ormai vicina e con essa il ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni e paura, ma purtroppo non c’è mai fine al peggio. Questa mattina, infatti, ci siamo svegliati con delle notizie che speravamo di non sentire mai perché non è possibile, nel 2022, parlare ancora di guerra ed assistere alla morte di persone innocenti.

La Russia ha attaccato l’Ucraina e dall’alba di oggi è un susseguirsi di eventi e brutte notizie. Non si può far finta di nulla, è qualcosa che ci tocca, seppure in modo indiretto. Ed ovviamente anche i personaggi del mondo dello spettacolo non sono stati zitti ed hanno detto la loro, condannando la guerra. Con l’uso dei social network tutto è immediato e le notizie arrivano subito in un susseguirsi di paura e di ansia. I vip hanno condiviso foto degli attacchi che stanno sconvolgendo l’Ucraina e parole dure.

Alessandro Gassman

L’attore ha condiviso una foto sui suoi profili social chiedendo semplicemente “Peace”, ovvero pace.

Cesare Cremonini

Il cantante bolognese ha scritto, questa mattina, su Twitter: “Risveglio che lascia sgomenti, atterrisce e spaventa”.

Simona Ventura

La conduttrice ha affidato ai social network i suoi pensieri: “Mai avrei pensato di svegliarmi una mattina di febbraio del 2022 e sentire parlare di guerra, legge marziale ed aggressione. La guerra è tornata in Europa, la Russia ha attaccato l’Ucraina e non riesco a scordarmi le parole quantomai agghiaccianti di Putin”.

Alessia Marcuzzi

Poche parole, ma d’impatto: “Che giorno triste, che cosa terribile”.

Il conflitto tra Russia ed Ucraina

Antonella Clerici

La conduttrice afferma: “La storia non sempre è maestra di vita. Per alcuni il potere è più importante di qualunque ragionevole mediazione. E dopo il covid anche la guerra…” Ed anche sul piccolo schermo, dopo l’edizione straordinaria del Tg1, è stata la protagonista di un messaggio di condanna per una guerra che, in qualche modo, coinvolgerà ogni cittadino europeo.

Laura Pausini

“Mi chiedo se qualcuno invece che studiare storia a scuola fosse a casa a giocare a Risiko. Ma la vita non è un gioco e non possiamo più tollerare questo mondo che non insegna altro che odio. Cosa spiegheremo oggi a tutti i bambini quando tornano da scuola e vedono queste immagini?” scrive la cantante.

Luca Argentero

L’attore si rifà alle parole di Albert Einstein: “Non so con quali armi si combatterà la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta si: con bastoni e pietre”.

Ornella Vanoni

La cantautrice torna con la mente al passato e torna a vivere un incubo: “Oggi la notizia dell’invasione dell’Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si discute mai. In televisione ho sentito le sirene e mi si è chiuso lo stomaco. La memoria delle bombe e della guerra, che ho già vissuto, mi ha fatto stare molto male”.

Michele Bravi

Il cantante non ha dubbi, si tratta di una sconfitta per chiunque.

Blanco

Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 ha condiviso la notizia dell’attacco all’Ucraina aggiungendo un cuore spezzato.

Vasco Rossi

Il cantautore prende in prestito la citazione di Pablo Neruda: “Le guerre sono fatte da persone che uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono, ma non si uccidono”.

Anastasia Kuzmina

La ballerina di Ballando con le Stelle è nata a Kiev nel 1993 ed è colpita in pieno da questa guerra poiché in Ucraina ha parte della sua famiglia e molte persone a cui vuole bene. Per questo motivo, ha deciso di abbandonare per un po’ Instagram che stava diventando una fonte d’ansia per lei. Il tutto, ovviamente, dopo aver chiesto ai suoi follower di pregare per la sua nazione in pericolo.

Albano

Il cantante era atteso in Russia per alcuni concerti, ma ovviamente ha deciso di rimandare poiché non gli sembra il caso e la gente non ha certo voglia di divertirsi. Ne ha approfittato per fare un appello: “Deponete le armi e tirate fuori l’intelligenza”.

Carlo Conti

Il conduttore toscano si chiede come sia possibile che la storia non abbia insegnato niente all’umanità.

Bianca Guaccero

La conduttrice pugliese, invece, pensa alla figlia ed al futuro che l’aspetta: “Oggi guardando negli occhi mia figlia che stava per entrare a scuola…mi sono sentita in colpa…in colpa perché non posso proteggerla dalla agghiacciante mediocrità umana. La guerra è tutto ciò che va contro l’essere umano e la sua evoluzione…Mi vergogno”.

Andrij Shevchenko

L’ex calciatore ucraino ha condiviso un post su Instagram scrivendo: “Nelle prime ore di oggi la Russia ha iniziato una guerra su vasta scala. La mia gente e la mia famiglia sono sotto attacco. L’Ucraina e la sua popolazione vogliono la pace e l’integrità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace. La guerra non è la risposta”.

Personaggi del mondo dello spettacolo e non solo sono tutti d’accordo sul fatto che la guerra non è la giusta risposta, condannano questi attacchi e sperano che tutto possa finire nel più breve tempo possibile senza morti di innocenti e che tutte le persone coinvolte possano trovare rifugio e la salvezza.