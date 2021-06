Il nuovo singolo della superstar Gwen Stefani dal titolo “Slow Clap”, in collaborazione con l’iconica rapper multiplatino Saweetie, è attualmente disponibile in rotazione musicale.

“Slow Clap”, uptempo divertente e potente, arriva dopo l’incredibile successo di “Let Me Reintroduce Myself” che è rimasto per oltre 5 mesi tra i brani più suonati dalle radio italiane. Il video di “Slow Clap” è diretto dalla regista Sophie Muller, fedele collaboratrice di Gwen Stefani, già dietro la macchina da presa di video quali “Don’t Speak” dei No Doubt e “Wind It Up”.

La canzone mixa il pop con groove che prendono ispirazione dal reggae e dall’hip-hop. A tutto questo la Stefani aggiunge un testo sull’abbracciare la resilienza e rimanere fiduciosi anche se ci si sente dei perdenti. Saweetie, che di recente è apparsa nei brani di Doja Cat (“Best Friend”) e Demi Lovato (“My Girlfriends are My Boyfriend”).

La Stefani ha scritto “Slow Clap” insieme all’hitmaker autore e produttore Ross Golan e all’autore Luke Niccoli, lo stesso team dietro al successo di “Let Me Reintroduce Myself”, brano rimasto per oltre 12 settimane nella Top 20 dei singoli più programmati dalle radio italiane.



Il nuovo brano è un altro tassello che va a rinforzare il momento positivo iniziato con “Let Me Reintroduce Myself”, brano che ha ottenuto ottimi risultati. Prima di “Let Me Reintroduce Myself”, Gwen aveva pubblicato altre due hit n.1 come Nobody But You” e “Happy Anywhere” con il fidanzato Blake Shelton e ha ripubblicato il disco natalizio “You Make It Feel Like Christmas”, con due nuove canzoni tra cui “Here This Christmas” scritta insieme a Ryan Tedder dei OneRepublic.

La tre volte premiata con un Grammy Award Gwen Stefani ha raggiunto il successo mondiale come performer, autrice e frontwoman di una delle band di maggior successo al mondo, i No Doubt oltre ad una carriera solista multiplatino.Ha venduto ad oggi oltre 50 milioni di copie e il suo ultimo album This Is What the Truth Feels Like (2015) aveva debuttato al n.1 della Billboard 200.

Testo di “Slow Clap”

(Intro)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap



(Verse 1)

I’ll be David, you Goliath

Set the rule and I’ll defy it

You be angry, I’ll be quiet

You be purple, I’m the violet



(Verse 2)

Take a ride ‘cause I’m the co-pilot

I’m the ice cream, you’re just the diet

Be the captain, I’ll be the pirate

You’re Billy the Kid, and I’ll be the Wyatt



(Pre-Chorus)

Are you rooting for me like I’m rooting for you?

Let me hear you get loud like surround sound



(Chorus)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap

Walk into the room like a boss (slow clap)

Putting on a little extra sauce (slow clap)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap



(Verse 3)

Side stepping people down the hall (slow clap)

Winter, Spring or Summer or the Fall (slow clap)

Been the champion, rang the bell

Rocked the bottom, been through hell

Climbed the mountain, now I’m well

I just feel like coming back for the belt



(Verse 4)

I’ve been slipping and slipping

But now I’m back for double dipping

Who’m I kidding, I’m winning

My gentleman is for myself

I’m throwin’ a Hail Mary to no one else

That’s why I’m cheering for myself

(Come on)



(Chorus)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap

Walk into the room like a boss (slow clap)

Putting on a little extra sauce (slow clap)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap

Side stepping people down the hall (slow clap)

Winter, Spring or Summer or the Fall (slow clap)



(Bridge)

I don’t wanna go to the back of the line

No, no, I put in my time

From the garage to the penthouse girls

Underdog to the top of the world



(Chorus)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap

Walk into the room like a boss (slow clap)

Putting on a little extra sauce (slow clap)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Slow clap

Side stepping people down the hall (slow clap)

Winter, Spring or Summer or the Fall (slow clap)

Woo

Been the champion, rang the bell

Rocked the bottom, been through hell



(Outro)

Oh, Winter, Spring or Summer or the Fall, no-noIt’s 5:44 a.m.

I surrender, amen

5:44 a.m.

I surrender, amen

Traduzione di “Slow Clap”

(Introduzione)

Clap, clap

Clap, clap, clap, clap

Clap de-clap de-clap clap

Applauso lento



(Strofa 1)

Io sarò Davide e tu Golia

Fai le regole e io le infrangerò

Sfogati pure, starò zitta

Sarai viola e io violetta



(Strofa 2)

Fatti un giro, sono il co-pilota

Sono il gelato, tu sei solo la dieta

Sarai il capitano e io il pirata

Sei Billy the Kid e io Wyatt

(Pre-Ritornello)

Stai tifando per me, come io tifo per te?

Fammi sentire come mi acclami

(Ritornello)

Clap, clap, clap

Clap, de-clap, clap

Applauso lento

Entra nella stanza come un boss

Applauso lento

Sii un po’ più sfacciato

Applauso lento

Clap, clap, clap

Clap, de-clap, clap

Applauso lento

Nessuna persona ti intralcia

Applauso lento

Inverno, primavera, estate o autunno

Applauso lento

(Strofa 3)

Sono stata un campione, ho suonato la campana

Toccato il fondo, passata per l’inferno

Scalato la montagna, ora sono in cima

Penso di tornare a prendere il trofeo

(Strofa 4)

Sono scivolata parecchie volte

Ma adesso sono tornata per la rivincita

Chi prendo in giro? Sono una vincitrice!

Questo gentiluomo è per me

Le sto provando tutte

Ecco perché tifo per me stessa

(Ritornello)

Clap, clap, clap

Clap, de-clap, clap

Applauso lento

Entra nella stanza come un boss

Applauso lento

Sii un po’ più sfacciato

Applauso lento

Clap, clap, clap

Clap, de-clap, clap

Applauso lento

Nessuna persona ti intralcia

Applauso lento

Inverno, primavera, estate o autunno

Applauso lento

(Ponte)

Non voglio tornare in fila

No, no, io ho fatto il mio dovere

Dalle stelle alle stalle ragazze

Da perdente in cima al mondo

(Ritornello)

Clap, clap, clap

Clap, de-clap, clap

Applauso lento

Entra nella stanza come un boss

Applauso lento

Sii un po’ più sfacciato

Applauso lento

Clap, clap, clap

Clap, de-clap, clap

Applauso lento

Nessuna persona ti intralcia

Applauso lento

Inverno, primavera, estate o autunno

Applauso lento

Sono stata un campione, ho suonato la campana

Toccato il fondo, passata per l’inferno

Oh, Inverno, primavera, estate o autunno, no no

(Finale)

Sono le 5:44

Mi arrendo, amen

5:44

Mi arrendo, amen