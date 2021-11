Una favola d’amore d’altri tempi che si sta per realizzare in Puglia. I protagonisti di questa bellissima storia sono la famosa cantante rumena naturalizzata italiana Haiducii, che con il brano Dragostea din tei ha fatto ballare tutto il mondo, e l’event manager nonché vincitore di Mister Italia 2010, Miky Falcicchio. I due si sono conosciuti il 14 agosto scorso durante l’evento Capodanno estivo 2021 in Puglia, organizzato dallo stesso Miky presso la Tenuta Giannini e che ha visto protagoniste sul palco la stessa Haiducii e Nathalie Aarts from The Soundlovers. La scintilla tra i due però non è scoccata subito, ma il 4 settembre quando Falcicchio ha compiuto 40 anni. Da quel momento non si sono più lasciati.

Haiducii e Miky Falcicchio si sono fidanzati ufficialmente – Foto: Instagram

L’annuncio del matrimonio

La loro storia d’amore procede speditissima a tal punto che i due innamorati hanno annunciato il fidanzamento ufficiale sui rispettivi profili Instagram e Facebook. Falcicchio ha chiesto ad Haiducii di sposarla durante il recente Festival del cinema di Roma. Miky ha scritto sui suoi profili: “A 40anni non ci credevo più, forse non ci ho mai creduto, ho sempre sostenuto che si potesse vivere in coppia anche senza sposarsi, ma poi sei arrivata tu. Tu hai illuminato il mio cuore e in punta di piedi, hai superato mura altissime e aperto, porte chiuse da tempo”.

Miky Falcicchio e Haiducii sorridenti – Foto: Facebook

E poi ancora: “Così ho pensato che dovesse essere una proposta indimenticabile, qualcosa da fare in un giorno per te, per noi magico, e mi sono detto: Quale giorno migliore del tuo (nostro) ritorno artistico? Così cerco di organizzare la proposta sul red carpet del Festival internazionale del cinema di Roma con la collaborazione di Tommaso Martinelli ma al momento giusto, anzi quello sbagliato, arriva Angelina Jolie, salta tutto. Ma era quello il momento giusto, e per me non era il luogo o la data giusta, ma il momento che avrebbe fatto la differenza e così eccoci qua, in un parcheggio sì, ma con la proposta di condividere i prossimi KM insieme, in questa vita e per tutte le prossime che ci saranno donate”.

Haiducii ha sottolineato, sempre sui social: “Non ci crederete, ma sono rimasta per 40 minuti a guardarlo fisso negli occhi, senza dirgli una parola… ad un certo punto mi ha svegliata la sua voce che mi diceva: ‘Amore rispondimi, dovremmo rientrare a Bari, ho pagato il parcheggio’. Ah sì, eravamo in un parcheggio. Così gli ho detto di sì sul Grande Raccordo Anulare”.

Per entrambi si tratta del primo matrimonio. Ma non è finita qui. Le nozze sono davvero imminenti. La nota cantante e l’event manager pronunceranno il fatidico “sì” durante una cerimonia civile che si terrà il prossimo mese in Puglia. Auguri!