Guarda la nostra video recensione di Halloween Ends e scrivi un commento spiegando cosa ne pensi tu del film.

Qui sotto qualche altro dettaglio sul film.

Halloween Ends è un film slasher americano del 2022 diretto da David Gordon Green e scritto da Green, Danny McBride, Paul Brad Logan e Chris Bernier. È il sequel di Halloween Kills (2021), la tredicesima puntata del franchise di Halloween e l’ultimo film della trilogia di sequel iniziata con il film del 2018, che segue direttamente i fatti del film del 1978 e ignora tutti gli altri capitoli. Il film è interpretato da Jamie Lee Curtis, James Jude Courtney, Andi Matichak, Will Patton, Rohan Campbell e Kyle Richards e segna le ultime apparizioni di Curtis e Nick Castle rispettivamente nei panni di Laurie Strode e Michael Myers.

Prima dell’uscita di Halloween nel 2018, McBride ha confermato che lui e Green avevano intenzione di proporre due film che sarebbero stati girati uno dopo l’altro. Dopo il successo del primo film, nel luglio 2019 è stato annunciato il titolo del film insieme ad Halloween Kills. Dopo essere state posticipate a causa della pandemia di COVID-19, le riprese si sono svolte in Georgia tra gennaio e marzo 2022.

Halloween Ends è stato presentato in anteprima al Beyond Fest di Los Angeles l’11 ottobre 2022 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​14 ottobre 2022 dalla Universal Pictures. Come Kills, è stato distribuito anche in streaming simultaneo su Peacock per 60 giorni. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti; l’elogio è stato diretto alle esibizioni e alla colonna sonora, con alcuni critici che lo hanno ritenuto un miglioramento rispetto al suo predecessore, ma è stato criticato da alcuni come una debole conclusione della trilogia.

A noi il film è piaciuto, abbiamo deciso di dargli 7. Guarda la video recensione per scoprire tutti i dettagli.