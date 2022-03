Dopo mesi di attesa, finalmente ci siamo ed oggi, 24 marzo, è arrivato. Si tratta di una data attesa con ansia dai fan di Halo, serie originale Paramount +.

Ormai sono quasi dieci anni che nel mondo virtuale si parla dell’intenzione di Microsoft di produrre una serie tv sul celebre franchise di videogiochi e proprio oggi la serie tv farà il suo debutto. È sufficiente pensare che il famoso videogame ha venduto 81 milioni di giochi ed incassato 6 miliardi di dollari e dopo aver ispirato fumetti, web novel, il film Halo – 2021 e diversi romanzi, finalmente è arrivata anche la serie tv prodotta dalla Amblin Television, la casa di produzione di Steven Spielberg. Già lo scorso gennaio, quando è uscito il trailer di Halo, ha attirato la curiosità del pubblico poiché si vedevano all’opera i vari protagonisti pronti a prendere parte alla serie tv come Master Chief, Cortana e la dottoressa Catherine Halsey. La prima stagione di Halo sarà composta da nove episodi possibile trovarli in streaming su Now, mentre dal 28 marzo sarà possibile vedere la nuova serie tv su Sky Atlantic, in versione doppiata.

Halo

La storia si svolge in un futuro non troppo lontano. In un periodo nel quale il pianeta è sotto l’assedio di una congregazione di diverse razze extraterrestri che prendono il nome di Covenant le speranze dell’umanità sono riposte in Master Chief, protagonista anche dei capitoli della saga videoludica: è un super soldato addestrato per l’annientamento dei nemici. A vestire i panni di Master Chief sarà Pablo Schreiber, mentre Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor vestirà i panni di Cortana. Nel cast troveremo anche altri volti noti come: Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Bentley Kalu, Charlie Murphy, Natasha Culzac, Yerin Ya ed Olive Grey. Un cast stellare ed una trama degna di nota, tutte le carte in regola per essere una serie tv di successo tanto che la seconda stagione è già stata annunciata ed è attesa con ansia dai fan e non solo, perché la produzione non ha dubbi: anche chi non conosce il videogame, resterà affascinato dalla serie tv.

E tu hai mai giocato al famoso videogioco? Seguirai la serie tv di Halo? Ti aspettiamo nei commenti!