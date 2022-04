Harrison Ford tornerà sul piccolo schermo e apparirà in “Shrinking“, una nuova serie comedy formata da dieci episodi che sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Apple TV+ negli ultimi mesi del 2022.

L’attore di Star Wars e Indiana Jones reciterà nel programma insieme a Jason Segel.

La serie comica di 10 episodi di Apple TV + è scritta e prodotta da Segel e dal produttore esecutivo e showrunner di “Ted Lasso“, Bill Lawrence.

“Shrinking” è prodotto dalla Warner Bros Television e segue le vicende di un terapista, interpretato da Jason Segel, che dopo un lutto, inizia a infrangere le regole e dice ai suoi pazienti esattamente cosa pensa. Ignora la sua formazione e la sua etica e si ritrova a fare enormi cambiamenti nella vita delle persone e nella sua.

Il ruolo di Harrison Ford in “Shrinking”

Dopo lunghe trattative, Harrison Ford si unirà al cast della serie tv e interpreterà il dottor Phil Rhodes, un semplice “strizzacervelli operaio”, schietto ma un ottimo medico.

Phil è un pioniere della terapia cognitivo comportamentale e ha costruito durante la sua carriera, una pratica di successo che condivide solo con i suoi due giovani protetti, Jimmy e Gaby.

A Phil è stato recentemente diagnosticato il morbo di Parkinson, che lo costringe a uscire dalla sua zona di comfort mentre è alle prese con amici invadenti, una famiglia separata e la sua eredità.

Harrison Ford aveva già recitato in passato in alcune serie tv, prima di intraprendere una carriera cinematografica. Era apparso in alcuni episodi di Gunsmoke, Ironside e Kung Fu.

Ma “Shrinking” lo ha convinto a firmare per il suo primo ruolo regolare in una serie.

Oltre il ruolo di Phil Rhodes, Harrison Ford, riprenderà presto il ruolo di protagonista nel prossimo film di Indiana Jones 5, del regista James Mangold.

