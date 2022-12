Ormai ci siamo, manca sempre meno all’8 dicembre, una data attesa con ansia poiché su Netflix è pronta per fare il suo debutto la docuserie Harry & Meghan, opera della regista Liz Garbus (candidata a due Oscar). La coppia è pronta a raccontarci la loro storia d’amore come non è mai stato fatto prima d’oro iniziando dai primi momenti del loro amore per poi arrivare all’allontanamento dalla famiglia reale.

Nell’ultimo periodo la famiglia reale inglese attira sempre di più l’attenzione sia grazie alla serie The Crown di cui è appena uscita la quarta stagione con la quinta pronta per arrivare fino alla recente scomparsa della Regina Elisabetta. Eventi che hanno fatto avvicinare il pubblico ai Reali del Regno Unito poiché hanno fatto capire che la vita non è sempre facile e felice anche se sei un Re o una Regina. Sappiamo tutti che Harry è sempre stata la pecora nera della famiglia soprattutto dopo il matrimonio con Meghan Markle tanto che i due hanno deciso di allontanarsi per sempre dallo status di reali e dai suoi privilegi per iniziare una vita tranquilla negli Stati Uniti in compagnia dei loro figli. Ed ora questa docuserie è pronta per scuotere gli animi ed è pronta per far parlare perché i protagonisti, per la prima volta in assoluto, non avranno peli sulla lingua. Nel frattempo, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Harry & Meghan raccontandoci cosa ci dobbiamo aspettare:

“In una docuserie approfondita e senza precedenti, il duca e la duchessa del Sussex condividono una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d’amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell’innamoramento e le difficoltà che li hanno portati ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali. La serie si spinge ben oltre l’aspetto romantico, rappresentando un quadro del mondo in cui viviamo e delle relazioni interpersonali tramite testimonianze di amici e familiari che rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, oltre a commenti di storici che analizzano lo stato del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa”.

Il primo appuntamento con Harry & Meghan è atteso per l’8 dicembre con la prima parte, mentre la seconda arriverà a distanza di pochi giorni e, più precisamente, il 15 dicembre per un totale di 6 episodi. Nella docuserie non mancheranno interviste ad amici e parenti della coppia che rivelano, per la prima volta, le loro emozioni, ma anche l’intervento di storici e di giornalisti pronti a rendere noto il loro punto di vista soprattutto sulla situazione del Commonwealth britannico ed i rapporti della Famiglia Reale con la stampa. Harry e Meghan sono pronti a raccontare tutto senza filtri e senza bugie perché “La verità andava raccontata”. Ma non si parlerà solo del loro rapporto con la Famiglia Reale inglese, ma anche della loro quotidianità con i loro bambini nella loro nuova vita americana. Senza dubbio si tratta di uno dei titoli più chiacchierati di sempre ed è pronto a far parlare tutti. Il trailer già ci dà grandi aspettative mostrandoci i momenti più tormentati della vita di Harry e di Meghan a corte fino ai problemi che li hanno portati a prendere la loro decisione fino a quando “Tutto è cambiato” annuncia Harry ed arriva ad ammettere che ha avuto terrore che la storia vissuta dalla mamma Lady Diana fosse destinata a ripetersi con Meghan e quindi ha deciso di proteggerla perché “Nessuno sa tutta la verità. Noi la sappiamo”. Ed inutile dirlo, ora anche il pubblico non vede l’ora di conoscere questa verità e sapere, una volta per tutte, cosa è successo a corte.

