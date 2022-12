Il secondo volume di “Harry & Meghan”, il documentario del principe Harry e Meghan Markle sulle loro esperienze con la famiglia reale britannica, è uscito da pochi giorni su Netflix e sta già facendo scalpore in tutto il Regno Unito.

Gli ultimi tre episodi della serie sono stati descritti come “Harry’s guerra totale a William e Charles” grazie a una serie di rivelazioni e accuse che la coppia fa nei confronti del fratello, del padre e dello staff di Harry.

Il documento suggerisce, tramite interviste con l’amica della coppia Lucy Fraser, che il primo tour reale di Harry e Meghan in Australia poco dopo il loro matrimonio sia stato l’inizio delle cose che hanno cominciato ad andare male. Harry nel documentario dice:

“Il problema è quando qualcuno che sta per sposarsi, che dovrebbe essere un atto di supporto, sta poi rubando le luci della ribalta o facendo il lavoro meglio della persona che è nata per farlo. Questo sconvolge le persone, sposta gli equilibri”.

La docuserie diretta da Liz Garbus, la cui prima parte è uscita su Netflix lo scorso Giovedì, offre agli spettatori anche uno sguardo alle vite idilliache di Harry e Meghan a Santa Barbara, foto intime del loro matrimonio, momenti privati in famiglia come le feste di compleanno dei loro figli e l’ultima settimana della coppia nel Regno Unito. Tocca però, anche i litigi legali con la stampa britannica, in particolare il quotidiano “The Mail on Sunday” (l’edizione domenicale del Daily Mail).

Nella docuserie Harry sostiene anche che suo padre, Re Carlo II, o almeno lo staff di suo padre abbia fatto trapelare la storia di lui e Meghan che vogliono trasferirsi in Canada. Il principe descrive in dettaglio come suo padre ha chiesto a Harry e Meghan di mettere per iscritto i loro piani per “fare un passo indietro” dalla famiglia reale, cosa che Harry dice di essere riluttante a fare proprio perché l’ultima volta che aveva messo per iscritto piani simili a suo padre è poi finito sui media.

“Suo padre ha detto “mettilo per iscritto” e lui l’ha fatto e dopo cinque giorni era sulla prima pagina di un giornale”, afferma Meghan, facendo riferimento al progetto di lasciare il Regno Unito.

Forse l’affermazione più schiacciante dell’intera serie di quasi 6 ore è che William ha fatto il prepotente con Harry fuori dalla famiglia reale. Harry infatti, ricorda che dopo che i piani della coppia di lasciare il Regno Unito furono resi pubblici, fu organizzato un incontro con la regina Elisabetta II nella sua casa di campagna Sandringham, alla presenza anche di William e Carlo. “È stato terrificante vedere mio fratello urlare e urlare contro di me e mio padre dire cose che non erano vere e mia nonna sedersi tranquillamente lì”, dice Harry raccontando come è andato l’incontro.

Più avanti nella serie Harry afferma:

“Ho dovuto fare pace con il fatto che probabilmente non avremo mai una vera responsabilità o delle vere scuse”.

“Harry & Meghan” e le dinamiche della famiglia reale

Mentre il volume I della serie targata Netflix ci ha fornito uno spaccato della famiglia di Meghan, il volume II dedica più tempo a quella di Harry e offre agli spettatori una panoramica delle strane dinamiche tra di loro, in particolare il modo in cui spesso comunicano tramite intermediari. Harry discute del tentativo di vedere sua nonna, la regina Elisabetta alla fine del 2019 per discutere di trasferirsi all’estero. “Proprio mentre stiamo salendo sull’aereo [per il Regno Unito], questo messaggio urgente arriva a Harry che dice: ‘Non ti è permesso andare a vedere Sua Maestà'”, ricorda Meghan.

Harry ricorda anche due incontri imbarazzanti con la sua famiglia, il primo a un servizio del Commonwealth all’Abbazia di Westminster nel Marzo 2020, che è stato l’ultimo impegno reale suo e di Meghan prima di lasciare definitivamente il paese. “Eravamo nervosi vedendo la famiglia”, dice, soprattutto perché l’incontro si svolgeva davanti alle telecamere. “È come vivere in una telenovela in cui tutti ti vedono come intrattenimento, mi sentii molto distante dal resto della mia famiglia”.

Quasi esattamente un anno dopo, e poche settimane dopo il famigerato incontro della coppia con Oprah, Harry è tornato nel Regno Unito da solo per il funerale di suo nonno, il principe Filippo. “È stato difficile”, dice Harry, soprattutto, chiacchierando con mio fratello e mio padre che erano molto concentrati sulla stessa interpretazione errata della stessa situazione. Nessuno di noi voleva davvero parlarne al funerale di mio nonno, ma lo abbiamo fatto”.

Gli amici della coppia

Nella docuserie vengono rivelati anche gli amici della coppia, tra cui non solo Oprah, ma anche Tyler Perry, Beyonce e altri.

L’imprenditore Dhru Purohit appare nell’episodio 4 per descrivere il matrimonio della coppia. “Abbiamo avuto questo momento enorme in cui io, Oprah, Idris Elba e il suo partner, ci siamo guardati l’un l’altro per un breve momento e ci siamo fatti una risatina”, ricorda della cerimonia, che ha visto la partecipazione di un coro gospel.

Perry, nel frattempo, rivela che la sua amicizia con Meghan è iniziata dopo che lui le ha scritto una lettera poco prima del matrimonio dicendole che stava pregando per lei e di contattarlo se avesse mai avuto bisogno di aiuto. Qualche tempo dopo, spiega Meghan, ha fatto proprio questo. Perry, ha anche rivelato che quando la coppia gli ha chiesto di essere il padrino di Lilibet, ha detto che avrebbe accettato purché non avesse dovuto partecipare a un battesimo con la famiglia reale nel Regno Unito.

La docuserie cattura poi anche Meghan che riceve un messaggio di testo da Beyonce dopo il documentario con Oprah. In quel momento, Meghan è seduta accanto a Harry nel loro ufficio comune nella loro casa di Montecito quando dice: “Beyonce ha appena mandato un messaggio”. Harry sussulta in risposta e scherza, “Stai zitto!”

Gli stili di vita

La docuserie offre anche uno sguardo allettante sullo stile di vita di lusso di Harry e Meghan, dai pigiama party a Buckingham Palace ai vasti terreni della loro villa di Montecito, agli incontri nell’appartamento di un amico in un grattacielo di New York, jet privati e autisti, lunghe passeggiate sulla spiaggia ed escursioni attraverso le colline della California.

Meghan e Harry condividono anche alcune fotografie intime, scattate da quello che sembra essere un fotografo professionista, di loro che impacchettano Frogmore Cottage, la loro casa nel parco del Castello di Windsor, poco prima di trasferirsi in Nord America, così come scatti dal loro casa sull’isola di Vancouver in Canada e spiegano di essere finalmente fuggiti a Los Angeles poco prima che il COVID arrivasse in Occidente dopo che l’amico Tyler Perry aveva offerto loro un posto dove vivere.

La serie in sei parti si conclude con una nota felice, con Meghan che legge il discorso che ha tenuto durante il matrimonio. Parlando di se stessa e di Harry dice: “Amerebbero, farebbero giardinaggio, viaggerebbero e riderebbero, e accumulerebbero più miglia aeree di quanto qualsiasi coppia potrebbe fare”.

