Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Harry Potter? La saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri. Per questo rivivere una reunion con i protagonisti principali di Harry Potter come Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson sulla falsa riga della recente reunion di Friends è stato un sogno per i fan che, in questo modo, hanno potuto festeggiare i 20 anni dall’uscita del primo capitolo di Harry Potter. Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che il 2022 è iniziato alla grande per gli appassionati della saga.

L’Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts era atteso con ansia ed è stato piacevole rivivere quei momenti anche se non tutto è andato per il verso giusto e ci sono stati alcuni errori notati dai fan e che sono stati considerati imperdonabili. D’altronde ci si aspettava che, visto che si è lavorato molto per questa reunion, tutto filasse per il verso giusto ed invece non è stato così. Atmosfere magiche, ricordi unici, ma errori difficili da perdonare. Il primo è stato scovato da una fan: durante la reunion è stata fatta vedere una foto di Emma Watson da bambina, fin qui nulla di strano se non fosse che gli autori hanno sbagliato ed hanno mostrato una foto di Emma Roberts (nipote di Julia Roberts) da bambina e non quella dell’attrice di Harry Potter.

Il cast di Harry Potter

Il secondo errore scovato è arrivato subito dopo e questa volta riguarda i gemelli Phelps, ovvero George e Fred Weasley nella saga. Chi si è occupato dei sottopancia dello speciale ha erroneamente invertito i nomi dei due gemelli durante un’intervista. Su questo Oliver Phelps ha ovviamente scherzato ed ha affermato:

“Immagino che dopo tutti quegli scherzi nel corso degli anno qualcuno abbia deciso di vendicarsi! E’ stato bello far parte della reunion di Harry Potter. Spero che vi sia piaciuto!”.

Ovviamente sono errori non gravi che possono passare inosservati, ma che il pubblico non si aspettava e sperava di non dover vedere in questa speciale reunion!

E tu hai seguito l’Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts? Avevi notato anche tu gli errori fatti? Ti aspettiamo nei commenti!