In un periodo in cui stiamo assistendo a reunion e reboot sempre più frequenti, il pubblico spera di poter rivedere sul piccolo schermo i protagonisti di una delle saghe più amate del mondo. Stiamo parlando, ovviamente, di Harry Potter.

La saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri. Per questo sarebbe bello poter rivivere una reunion con i protagonisti principali di Harry Potter come Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson sulla falsa riga della recente reunion di Friends. A novembre 2021 festeggiamo i 20 anni dall’uscita del primo capitolo di Harry Potter, ma questa estate Daniel Radcliffe aveva chiuso alla possibilità di una reunion per questo anniversario.

Tuttavia, ora questa possibilità torna protagonista più che mai perché, stando a quanto riporta il The Sun, la Warner avrebbe offerto una grossa somma di denaro ai protagonisti di Harry Potter per prendere parte ad uno special che potrebbe essere girato già alla fine di questo mese. D’altronde proprio la Warner ha finanziato la reunion di Friends ed ora vorrebbe puntare sulla saga del mago. Ovviamente al momento vige il massimo riserbo intorno a questo progetto, però una cosa è certa: i capi della Warner sono pronti a sborsare qualsiasi cifra pur di rivedere insieme, sul piccolo schermo, Emma Watson Daniel Radcliffe e Rupert Grint. Certo, ora bisogna tenere conto che con la pandemia in corso i tempi sono rallentati quindi magari questo progetto arriverà più avanti sul piccolo schermo, ma i fan sono già felici ed entusiasti di questa possibilità. In più, il The Sun afferma che:

Il mago Harry Potter

“Lo spettacolo proposto è avvolto nel mistero poiché i capi del franchise vorrebbero prima che gli attori accettassero. Sarebbe fantastico se riuscissero a farcela ed avessero offerto un sacco di soldi al cast per riunirsi. Molti degli attori sono andati avanti, ma i film li hanno lanciati verso la superstar. Hanno tutti tanti bei ricordi del loro tempo in cui giravano insieme. Tutti sperano che accadrà”.

Come sappiamo, gli attori sono andati avanti con la loro vita professionale che è sempre più in ascesa, però sarebbe bello tornare alle origini, a quando erano dei giovani ragazzi timidi alle prime esperienze e che hanno preso parte ad una delle saghe più amate del mondo. Non ci resta altro che sperare che il cast accetti la proposta della Warner e firmi il contratto.

Ed a te piacerebbe assistere ad una reunion di Harry Potter? Secondo te Emma Watson Daniel Radcliffe e Rupert Grint accetteranno la proposta della Warner? Ti aspettiamo nei commenti!