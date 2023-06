Harry Potter è una saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri.

Lo scorso anno è iniziato alla grande per i fan del mago con gli occhiali in quanto abbiamo assistito ad una reunion, sulla falsa riga di quella di Friends, dove i personaggi principali come Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si sono ritrovati per festeggiare insieme i 20 anni dall’uscita del primo capitolo di Harry Potter durante l’evento Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Inutile dirlo, è stato un grande successo e per questo motivo si è deciso di andare oltre. Ed ormai la notizie è ufficiale già da alcuni giorni: Harry Potter è pronto per tornare sul piccolo schermo, ma questa volta con una serie tv che avrà la durata record di dieci anni. Dopo mesi e mesi di rumors, è finalmente arrivata l’ufficialità e sappiamo che la nuova serie tv avrà come produttrice esecutiva proprio J. K. Rowling, d’altronde chi meglio di lei poteva occupare questo ruolo?

Sappiamo che la serie tv su Harry Potter potrà contare su un cast inclusivo tanto che si pensa ad una Hermione di colore, un po’ sulla falsa riga del live action La Sirenetta con Halle Bailey nei panni di Ariel o del live action Peter Pan & Wendy con Yara Shadidi, attrice di origini afroamericane ed iraniane, nei panni di Campanellino. E proprio a proposito del cast, c’era chi sperava in un ritorno dei personaggi storici, anche solo per un semplice cameo, ma questo sarà molto difficile. D’altronde lo si immaginava già dall’inizio visto che si vuole ricominciare da zero, ma ora arriva la conferma ufficiale direttamente da Daniel Radcliffe che, durante un’intervista con Deadline, ci rivela come non tornerà a vestire i panni del famoso mago con gli occhiali. Queste le sue parole:

Il mago Harry Potter

“Non credo, no. Certamente, tutto ciò che ho letto sulla serie sta iniziando da zero, quindi sarebbe un po’ strano farmi entrare. Penso che Harry Potter sia sempre stato destinato a diventare come Sherlock Holmes. Probabilmente c’è un bambino di otto anni là fuori la cui vita cambierà in un paio d’anni, quindi il mio cervello va lì”.

Tristezza da parte dei fan storici che, però, da una parte sono anche felici di questa decisione perché, a loro parere, Harry Potter è unico ed è giusto che rimanga nel passato, dando ora la possibilità a nuovi attori di diventare protagonisti di questa serie tv. E nel frattempo la Warner Bros promette che il nuovo lavoro in arrivo sarà un adattamento fedele alla storia, ma che potrà contare su risorse virtualmente illimitate ed il pubblico non vede l’ora.

E tu cosa ne pensi di questa decisione? Ti sarebbe piaciuto rivedere Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter? Ti aspettiamo nei commenti!