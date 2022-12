Harry Potter è una saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri.

Lo scorso anno è iniziato alla grande per i fan del mago con gli occhiali in quanto abbiamo assistito ad una reunion, sulla falsa riga di quella di Friends, dove i personaggi principali come Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si sono ritrovati per festeggiare insieme i 20 anni dall’uscita del primo capitolo di Harry Potter durante l’evento Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Inutile dirlo, è stato un grande successo e per questo motivo la Warner Bros non ha intenzione di restare con le mani in mano ed ha deciso di accelerare i tempi per avere un reboot di Harry Potter. Reboot è una parola che, ormai, è entrata nel nostro vocabolario quotidiano: si tratta di riportare in auge titoli del passato per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso dà la possibilità alle nuove generazioni di conoscere film o serie tv che hanno fatto la storia.

Il cast di Harry Potter

A confermare l’arrivo di un reboot su Harry Potter ci ha pensato David Zaslav, amministratore delegato di WB Discovery, che pare abbia confermato i numerosi rumors che, da giorni, circolano in rete. Ovviamente ci vorrà un po’ di tempo, si parla dai 3 ai 5 anni e soprattutto dimenticatevi il classico Harry Potter. Ci sarà un nuovo cast, proprio come è successo con Gossip Girl. Il loro obiettivo, infatti, è quello di revisionare la saga originale per renderla nuova ed attuale, appetibile per tutti. Una cosa, però, è certa: la produzione farà di tutto per non abbandonare il cuore e l’anima che hanno reso Harry Potter un capolavoro mondiale. Nessun sequel, ma un nuovo lavoro con dei nuovi Harry, Hermione e Ron. A questo punto, i fan di Harry Potter si sono divisi. Proprio come era successo ai tempi di Gossip Girl e del suo reboot. Non sono d’accordo nel vedere nuovi personaggi, ma d’altronde è inevitabile dal momento che gli stessi attori sono cresciuti e non possono più vestire i panni degli adolescenti. Alla fine il reboot di Gossip Girl si è rivelato un successo tanto che è atteso il secondo capitolo. Sarà lo stesso anche per il reboot di Harry Potter? Ma soprattutto chi sarà il nuovo Harry Potter?

E tu cosa ne pensi di questa decisione? Ti piacciono i reboot con nuovi personaggi o preferisci quelli originali? Ti aspettiamo nei commenti!