C’era grande attesa e aspettativa intorno al video ufficiale di As It Was di Harry Styles, e ora che finalmente lo abbiamo qui davanti agli occhi, bisogna ammettere che è davvero un video da urlo.

Una canzone che è da subito una hit, ed un video ufficiale davvero bellissimo, As It Was è tutto questo, e vede il ritorno di un Harry Styles davvero in gran forma. Le fan non potranno che restare a bocca aperta davanti alla clip che vede Harry improvvisare uno spogliarello mettendo in mostra i suoi muscoli e i suoi bellissimi tatuaggi.

Ma qual è il significato affidato al testo di As It Was? La risposta è davvero interessante, e si muove su più fronti. A tutti noi, ad ogni modo, sembra che questa canzone parli di Olivia Wilde, la ragazza con la quale Harry ha intrapreso una solida relazione dopo averla conosciuta sul set di Don’t Worry Darling.

Il significato del testo di As It Was di Harry Styles

La prima cosa che salta all’orecchio ascoltando As It Was è una buona dose di malinconia, quella che usa Harry Styles per raccontare la strada che l’ha portato verso il successo mondiale e per spiegarci come molte volte la popolarità può portare aspetti molto negativi.

Come anticipavamo però, la canzone parla anche di amore e, a detta di tutti i fan, parla apertamente di Olivia Wild. Nonostante infatti Harry Styles non ami parlare apertamente della sua vita privata, in questa canzone fa chiaro riferimento alla sua fidanzata.

Come recita il testo della canzone:

Go home, get ahead, light-speed internet

I don’t wanna talk about the way that it was

Leave America, two kids follow her

I don’t wanna talk about who’s doin’ it first Vai a casa, vai avanti, Internet alla velocità della luce

Non voglio parlare di com’era

Lascia l’America, due bambini la seguono

Non voglio parlare di chi lo sta facendo per primo dal testo di As It Was

In questa parte del brano Styles si riferisce a quando Olivia ha lasciato l’America per raggiugerlo a Londra, portando con sé i suoi due figli, avuti da precedente relazione.

E tu cosa ne pensi del significato di As It Was di Harry Styles. Lascia un commento, ma prima leggi la traduzione della canzone qui sotto.

Traduzione di As It Was

Andiamo Harry, vogliamo dirti “buona notte”

Mi trattiene

La gravità mi sta trattenendo

Voglio che tu allunghi il palmo della tua mano

Perché non ci fermiamo qui?

Niente da dire

E tutto si pone in mezzo alla strada

Sembra che tu non possa essere sostituito

E io sono quello che resterà

In questo mondo, siamo solo noi

sai che non è più come prima

In questo mondo, siamo solo noi

Sai che non è più come prima

Com’era prima, com’era prima

Sai che non è più lo stesso

Rispondo al telefono

“Harry, non stai bene da solo

Perché sei seduto sul pavimento di casa?

Che tipo di pillole hai preso?”

Suona il citofono

Nessuno sta arrivando in aiuto

Tuo padre vive da solo

Vuole solo sapere se sei in forma

In questo mondo, siamo solo noi

sai che non è più come prima

In questo mondo, siamo solo noi

Sai che non è più come prima

Com’era prima, com’era prima

Sai che non è più la stessa cosa

Vai a casa, vai avanti, Internet alla velocità della luce

Non voglio parlare di com’era

Lascia l’America, due bambini la seguono

Non voglio parlare di chi lo sta facendo per primo

Com’era prima

Sai che non è più come prima

Com’era prima, com’era prima