Harry Styles è un cantautore della Gran Bretagna classe 1994. Ha fatto il suo esordio nel mondo musicale nel 2010 con la band dei One Direction con cui ha conquistato i cuori di tutti i giovani del mondo, vendendo oltre 50 milioni di copie.

Nel 2017 ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce e protagonista di brani di successo come Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar per citarne alcuni. Se da una parte la sua vita privata procede a gonfie vele grazie alla sua storia d’amore con Olivia Wilde, attrice di dieci anni più grande di lui, dall’altra parte anche la vita professionale non è da meno. È in arrivo, infatti, il suo nuovo album dal titolo Harry’s House atteso per il 20 maggio e che è stato anticipato dal singolo As It Was che ha debuttato al numero uno della Billboard Hot 100. E proprio per la stessa data, Harry ha rivelato che terrà un concerto speciale, One Night Only in New York, alla Ubs Arena al Belmont Park della città statunitense dove si esibirà, per la prima volta in assoluto, cantando i brani del nuovo album.

Il cantante Harry Styles

Dopo l’apparizione al Coachella dove ha attirato l’attenzione con il suo talento, è pronto a tornare sul palco. Certo, sappiamo che non è la prima volta che il cantante si esibisce live. Tuttavia questo concerto sarà speciale per un motivo in particolare, il costo dei biglietti. Purtroppo vedere un artista dal vivo non è sempre facile, soprattutto per i più giovani che non possono permettersi di spendere cifre astronomiche spesso richieste per questi eventi. Per questo motivo, Harry Styles ha deciso che tutti i biglietti per il suo spettacolo saranno in vendita a 25 dollari, tasse e commissioni incluse. Sarà possibile acquistare i biglietti a partire da giovedì 5 maggio dalle ore 9 alle ore 11 per tutti coloro che possiedono una American Express. Per chi non la possiede, invece, la vendita dei biglietti inizierà sempre giovedì, ma alle ore 12, ovviamente sempre se rimarranno dei biglietti, cosa che sembra essere davvero difficile. Dopo questo concerto a New York, l’Harry’s House tour arriverà in Europa con la prima tappa a Glasgow l’11 giugno e la data conclusiva in Portogallo il 31 luglio per poi arrivare in America e concludersi a dicembre in Brasile.

E tu cosa ne pensi di questa iniziativa di Harry Styles? Ti piacerebbe assistere ad un concerto senza spendere cifre astronomiche? Ti aspettiamo nei commenti!