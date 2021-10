Una notizia bomba per tutti i fan dell’ex One Direction: Harry Styles è pronto ad entrare nel mondo della Marvel Cinematic Universe interpretando il ruolo di Starfox/Eros.

A farcelo sapere è una notizia ufficiale trapelata da Twitter, in particolare dal giornalista di Variety Matt Donnelly che ha che in un tweet ha annunciato la cosa.

Ma cosa sappiamo di questo nuovo film Marvel che vedrà nel cast anche Harry Styles? Vediamolo più nel dettaglio.

Harry Styles sarà Eros per la Marvel

Per il momento le notizie sono davvero poche, ma da quello che sappiamo, il personaggio di Harry sarà quello di Starfox, soprannome di Eros, presente in un film prequel che parlerà di suo fratello Thanos. Come tutti gli spettatori ricorderanno, Thanos è stato ucciso Avengers: Endgame, e quindi sarà un film prequel a raccontarci la sua storia.

Al contrario di suo fratello Thanos, duro e perfido, Eros ha un carattere dolce e mite, il suo corpo invecchia molto lentamente, sa volare e inoltre possiede una sorta di aura che gli permette di sopravvivere per lungo tempo anche in assenza di aria.

Un personaggio molto bello, che permette ad Harry Styles di entrare in un universo cinematografico ogni giorno più grande e ricco di futuro.

Nel cinema abbiamo visto Harry Styles già in due film, Dunkirk e Dont’ worry darling, mentre è stato clamoroso il suo rifiuto per la parte di Eric ne il film live action de La Sirenetta. Sicuramente il ruolo di Eros l’ha convinto di più, ma per il momento aspettiamo ancora una conferma ufficiale, che speriamo arrivi molto presto.

Intanto facci sapere cosa ne pensi di Harry Styles nei panni di Eros. Lascia un commento qui sotto per dire la tua.