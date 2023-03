Harry Styles ha spiegato perché ha postato e poi rapidamente cancellato una foto di se stesso con indosso una maglietta degli One Direction questo fine settimana.

Domenica sera, infatti il cantante ha condiviso un selfie allo specchio nella sua storia su Instagram, in cui indossava il merchandising del “Up All Night Tour” della band (dal 2011 al 2012).

Numerosi account Instagram hanno però fatto uno screenshot della foto prima che fosse rapidamente cancellata e i fan si sono affrettati a ipotizzare il motivo per cui l’ha rimossa.

Diversi hanno suggerito che fosse probabilmente dedicata alla storia di Instagram dei suoi “amici intimi”.

L’ex cantante degli One Direction ha ora spiegato cosa è realmente accaduto, raccontando alla folla al Mt Smart Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, durante il suo show “Love On Tour” di ieri che si è trattato di un “incidente”.

“Immagino che alcuni di noi abbiano dei segreti”, ha detto durante un’interazione con un fan. “Forse, come alcune persone, vuoi tenere qualcosa per te, e forse un giorno lo pubblicherai accidentalmente sulla tua storia di Instagram”, ha riso mentre la folla urlava.

Harry Styles foto: il ringraziamento agli One Direction ai BRIT Awards

Il mese scorso, Styles ha ringraziato i suoi ex compagni di band dopo essere stato nominato Artista dell’anno ai BRIT Awards 2023.

“Voglio ringraziare la mia famiglia per essere stata la famiglia più solidale, comprensiva, paziente e amorevole che potessi desiderare. Voglio ringraziare mia madre per avermi iscritto a X Factor senza dirmelo perché letteralmente non sarei qui senza di te, e ha continuato, voglio ringraziare Niall , Louis , Liam e Zayn, perché neanche io sarei qui senza di voi. Grazie mille. Sono davvero molto grato per questo e sono molto consapevole del mio privilegio qui stasera, quindi questo premio è per Rina, Charli, Florence, Mabel e Becky.

La sua dedica è per diverse musiciste donne, Rina Sawayama, Charli XCX, Florence Welch dei Florence + the Machine, Mabel e Becky Hill.

Altrove, anche Tomlinson ha recentemente parlato della “invidia” che aveva per la carriera solista di Styles.

“Quando gli One Direction si sono sciolti, ero mortificato, ero assolutamente sventrato”, ha detto Tomlinson al Times. “Ero un po’ amareggiato, suppongo perché mi è sembrata un’altra perdita. Ma adesso ho una migliore comprensione delle cose e non c’è molta rabbia”.

Ha anche detto che una riunione della boyband è “difficile da immaginare in questo momento”, ma non ha escluso la possibilità che accada mai. “Sarei sorpreso se vivessimo le nostre vite e non trovassimo un momento per una riunione, o come vuoi chiamarla. Sarei pronto per quello”.

