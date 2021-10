Dopo aver continuamente evitato le domande sul suo singolo “Watermelon Sugar” per quasi due anni, Harry Styles ha finalmente ammesso di cosa parla la sua canzone di successo durante uno dei suoi concerti al Nashville Love on Tour.

“Questa canzone riguarda”, il 27enne originario dell’Inghilterra ha iniziato a introdurre così il significato di Watermelon Sugar durante il suo concerto di venerdì 1 ottobre. Harry è stato ripreso e condiviso sui social media. “Non importa di cosa tratta. Riguarda, uh, la dolcezza della vita”.

Styles ha iniziato a cantare gli accordi di apertura prima di aggiungere: “riguarda anche l’orgasmo femminile ma in un senso un po’ diverso”, mentre i fan hanno esultato. “Non è molto rilevante.”

L’ex cantante dei One Direction in precedenza ha giocato in modo timido sui testi piccanti della canzone sin dalla sua uscita. Nel novembre 2019, il DJ di Beats 1 Zane Lowe ha chiesto a bruciapelo all’ex concorrente di X Factor UK di cosa parlasse la canzone.

“‘Watermelon Sugar’, che a questo punto è uscito, e tutti hanno capito di cosa si tratta”, ha commentato Lowe, 48 anni, prima di indovinare che riguardava “le gioie del piacere orale reciprocamente apprezzato”.

Styles ha risposto sottilmente all’epoca: “È di questo che si tratta? Non lo so.” Il presentatore della radio neozelandese ha poi osservato: “Questo è quello che dicono tutti.”

Mesi dopo, il crooner di “Sweet Creature” ha discusso della canzone durante un’esibizione.

“Si tratta di quell’iniziale, immagino, euforia che provi quando inizi a vedere qualcuno o a dormire con qualcuno o semplicemente a stare intorno a qualcuno e hai quel tipo di eccitazione per lui o lei”, ha spiegato Styles all’epoca.

Il vincitore del Grammy ha poi pubblicato un video musicale ultra-sexy, per il singolo, nel maggio 2020, che iniziava con un titolo che diceva: “Questo video è dedicato al contatto”. Nel filmato, Styles mangia fette di anguria e si diverte sulla spiaggia di Malibu prima che alcuni ballerini simulano il sesso orale.

Ora che conosci il significato di Watermelon Sugar dì la tua attraverso i commenti.