Hasta el Cielo è un film thriller spagnolo uscito nel 2020 e diretto da Daniel Calparsoro. Tra i protagonisti della pellicola troviamo Miguel Herran, attore spagnolo classe 1996: il suo nome magari non vi dirà nulla, ma se poi si pensa al fatto che ha vestito i panni di Rio ne La Casa di Carta tutto cambia poiché è stato uno dei personaggi più amati della serie tv.

Il film ha avuto grande successo, è stato molto amato dal pubblico e dalla critica. È sufficiente pensare che è entrato nella top 10 di diversi paesi del mondo, tra cui la nostra Italia, grazie anche alla sua tram avvincente. Per questo motivo, Netflix ha deciso di puntare su questo titolo: non è certo un mistero che la piattaforma di streaming sia alla costante ricerca di titoli che possano appassionare il pubblico per poter vincere la concorrenza dei suoi diretti avversari come Amazon Prime Video o Disney +. La curiosità è molta sulla serie tv Hasta el Cielo soprattutto poiché si baserà su un sequel del film. Ad attirare l’attenzione è soprattutto l’ambientazione che sarà internazionale e che vedrà il cast spostarsi tra diverse città europee come Parigi, Lisbona, Madrid, la Galizia fino ad arrivare in Africa e, più precisamente, in Nigeria.

I protagonisti di Hasta el Cielo

Al momento, il cast e la troupe si trovano nella capitale francese dove, questa settimana, sono iniziate le riprese. Alla regia della serie tv di Netflix troveremo ancora Daniel Calparsoro, d’altronde chi meglio di lui può conoscere gli eventi successivi alla pellicola? Così come le sceneggiature che saranno a cura, anche questa volta, di Jorge Guerricaechevarría. Tuttavia ci sono delle novità. Nel cast non troveremo Miguel Herran nei panni di Angel. Mentre la protagonista femminile sarà sempre Asia Ortega ed al suo fianco troveremo Alvaro Rico, già noto per aver vestito i panni di Polo in Elite. Nel cast troveremo un altro volto de La Casa di Carta, ovvero Fernando Cayo (che nella famosa serie tv ha vestito i panni del colonello Tamayo) ed inoltre ci saranno anche Ajax Pedrosa, Jarfaiter, Richard Holmes, Alana La Hija, Patricia Vico e Dolar Selmouni. Per quanto riguarda l’arrivo sul piccolo schermo, sarà necessario aspettare ancora un po’ e si pensa che sarà possibile vederla a partire da inizio 2023. Di seguito vi lasciamo con la trama della serie tv che, però, vi consigliamo di non leggere se non volete spoiler.

La trama di Hasta el Cielo

Come anticipato, la serie Hasta el Cielo sarà un sequel della famosa pellicola quindi ripartiremo proprio da qui e dal suo finale drammatico. Il protagonista non sarà più Angel, bensì la moglie Sole (l’attrice Asia Ortega) che, rimasta vedova, decide di rifiutare la tutela del padre Rogelio (pericoloso trafficante) ed andrà avanti per la propria strada cercando di ottenere la fiducia dei membri della banda del marito defunto per poter partecipare, così, a nuovi colpi insieme a loro. Non mancheranno le rivalità con le bande delinquenti e concorrenti, le lotte con le forze dell’ordine che renderanno difficile la sua ascesa nel mondo del crimine anche se Sole non si perderà d’animo e farà il possibile per raggiungere i suoi scopi.

E tu conoscevi il film Hasta el Cielo? Seguirai la serie tv su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!