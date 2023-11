Hazzard è una serie tv statunitense che ha tenuto compagnia a tutti noi dal 1979 al 1985 per un totale di 7 stagioni e di 147 episodi. Nonostante siano passati ormai 38 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio, ancora oggi la serie tv viene ricordata con nostalgia e soprattutto è vista con entusiasmo quando capita qualche replica sul piccolo schermo.

Nell’immaginaria contea di Hazzard troviamo la Famiglia Duke composta dai giovani cugini Bo, Luke, Daisy e da Jesse, un loro saggio e anziano zio. La famiglia ha sempre avuto dei sani principi, ma non ha mai rinunciato alla distillazione clandestina di whisky che ha causato a loro, in passato, alcuni problemi con la giustizia tanto che Bo e Luke vivono in libertà condizionata. Durante gli episodi li seguiamo nelle loro avventure quotidiane in grado di attirare la curiosità e l’attenzione del pubblico. In occasione del Gallatin Comic Con 2023 che si è tenuto in Tennessee qualche giorno fa, Tom Wopat (che vestiva i panni di Luke Duke), Catherine Bach (Daisy Duke), John Schneider (Bo Duke), Byron Cherry (Coy Duke) e Jeff Altman (Hughie Hogg) si sono riuniti ed a distanza di 38 anni hanno tornato a far sognare i fan. Inutile dirlo, sembra come se il tempo non fosse mai passato. A tal proposito, l’attrice Catherine Bach ha rivelato che:

“Prima di tutto, John e Tom sono una famiglia. Voglio bene ad entrambi così tanto ed è sempre un piacere passare del tempo con loro. Quando ci riuniamo ci facciamo sempre un sacco di risate. Abbiamo così tanta storia e sappiamo tutto l’uno dell’altro. Beh, praticamente tutto. Il segreto della nostra lunga amicizia è l’affetto e la complicità. Ci siamo visti nei momenti belli e in quelli tristi…sono i miei cugini e penso che sappiano che possono sempre contare su di me”.

Catherine Bach nei panni di Daisy Duke

Ovviamente vista questa reunion, nei fan è scattata la fatidica domanda. Hazzard è pronto per tornare sul piccolo schermo? Quello che stiamo vivendo è il periodo dei reboot: un genere che può piacere o non piacere, ma che comunque perfette a titoli del passato di tornare in auge per la gioia dei più nostalgici ed, allo stesso tempo, di farli conoscere alle generazioni più giovani. I reboot possono essere visti in chiave moderna con nuovi personaggi (come è stato il caso di Gossip Girl) oppure con i personaggi di sempre pronti a tornare dopo vari anni. Sempre Catherine Bach ha lasciato una porta aperta a questa possibilità con parole che non lasciano spazio all’immaginazione:

“Per quanto riguarda una riunione dei Dukes, tutto è possibile”.

Certo non sarebbe una novità in quanto il cast si era già riunito nel 1997 per un film tv e nel 2000 è tornato sul set di The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood, mentre nel 2005 è stata la volta di un adattamento sul grande schermo con Seann William Scott, Johnny Knoxville e Jessica Simpson, senza nessuna delle star originali però. Quindi i fan sperano di poter vedere tornare protagonista la Famiglia Duke se non proprio con un reboot almeno con una reunion stile Friends.

E tu hai mai visto Hazzard? Cosa ne pensi di un possibile reboot con i protagonisti originali? Ti aspettiamo nei commenti!